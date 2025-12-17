CAF aprueba 3.175 millones para impulsar el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.

CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe– ha aprobado este martes un paquete financiero de 3.175 millones de dólares para Ecuador, Panamá, Uruguay, México y República Dominicana, que financiarán proyectos de transformación productiva, integración regional, transición energética, movilidad sostenible y resiliencia climática y social, según informó el organismo multilateral en un comunicado.

La decisión se tomó durante la reunión del directorio del organismo multilateral en Ciudad de Panamá, que en la víspera reeligió a Sergio Díaz Granados como presidente ejecutivo del banco de desarrollo por cinco años más para el periodo 2026-2031.

El paquete de recursos aprobados contempla el desembolso de 303 millones de dólares para el Metro de Quito, en Ecuador, y para mejoras del sistema de transmisión eléctrica de Ecuador. “Los fondos se destinarán a financiar dos proyectos estratégicos en Ecuador: la ampliación de la Primera Línea del Metro de Quito y la expansión del sistema nacional de transmisión”, indica el comunicado de CAF.

A Panamá, se le otorgará un préstamo de 500 millones de dólares a través del Banco Nacional de ese país para apoyar al sector agrícola y pequeñas y medianas empresas. El banco de desarrollo espera que la operación beneficie a más de 3.300 pymes, al menos 1.000 de ellas lideradas por mujeres. Además, 50% de los recursos se destinarán a zonas rurales, para promover el crecimiento sostenible e inclusivo del sector productivo panameño.

CAF también ha aprobado otorgar 980 millones de dólares para cuatro proyectos en áreas de transporte, resiliencia climática, comunidades vulnerables y gobiernos subnacionales en Uruguay. Este financiamiento estará destinado a transformar zonas vulnerables, mejorar el transporte público en Montevideo, reducir las brechas territoriales y equilibrar la deuda pública ante eventos naturales extremos.

En México, el banco de desarrollo destinará 300 millones de dólares para fortalecer la infraestructura eléctrica, un financiamiento que contribuirá parcialmente con el plan de inversiones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en particular con la expansión y modernización de las redes de transmisión y distribución de energía eléctrica, que busca desplegar más de 1.870 kilómetros de redes y beneficiar a más de 44 millones de personas.

Y finalmente, en República Dominicana, CAF ha aprobado 566 millones de dólares para tres proyectos en sectores de energía, seguridad y agua y saneamiento. Estos fortalecerán la seguridad hídrica del Gran Santo Domingo, modernizarán el sistema penitenciario y ampliarán la capacidad energética nacional.

El banco de desarrollo sigue creciendo en el Caribe

Durante el directorio de Ciudad de Panamá, Haití y Saint Kitts and Nevis iniciaron el proceso para incorporarse a CAF con la disposición de acciones Serie C, un estatus que les permitirá acceso a financiamiento tanto en forma de crédito, como en cooperaciones técnicas. Por su parte, Barbados se convirtió en país miembro Serie A.

“Estas aprobaciones demuestran la creciente confianza de los países de la región en CAF, una institución que cada día es más sólida, relevante e influyente. Y con la incorporación de Haití y Saint Kitts and Nevis, seguimos recorriendo el camino para convertirnos en el organismo multilateral con mayor presencia geográfica en América Latina y el Caribe”, dijo Sergio Díaz-Granados.