La nieve afecta a 35 carreteras en la Península y deja al menos ocho intransitables

El frío y la nieve afectan a 35 carreteras en la Península y al menos ocho vías secundarias permanecen intransitables, ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) este miércoles. Durante la madrugada, los termómetros han marcado hasta -17, 4 grados, como en el caso de Cap de Vaqueira (Lleida). En otros puntos de España, como en Andalucía, la temperatura ha bajado hasta -16,7 grados en Pradollano, en el Parque Nacional de Sierra Nevada en Granada. En Guadalajara (Castilla-La Mancha), a primeras horas de la jornada, la provincia amanecía en nivel rojo con peligro extraordinario por frío extremo en la zona de Parameras de Molina ante temperaturas de hasta -14 grados, aunque el aviso fue desactivado a las 9.00. También mantenían alertas por frío hasta esa misma hora, en nivel naranja ―con riesgo importante― otros puntos como el Pirineo oscense, Albarracín y Jiloca en Teruel.

La mayor afectación por la nieve hasta el momento se ha dado en la red de carreteras, principalmente en Andalucía, Asturias, Cantabria, Galicia, Navarra y Castilla y León. Se trata de 35 carreteras, una de ellas de la red principal y 34 secundarias. La DGT ha hecho un desglose con las vías afectadas y ha detallado cuáles de estas se encuentran intransitables, si es obligatorio el uso de cadenas, si está prohibido el acceso a camiones o si son transitables con precaución.

Más información El tiempo se estabiliza con una jornada muy fría en la que se esperan temperaturas por debajo de -10 grados

En el caso de la A-6, en el entorno Astorga (León), la carretera se encuentra transitable con precaución. En Andalucía, la A-395 y A-4025, en Sierra Nevada (Granada) se mantienen intransitables. Lo mismo ocurre con la AS-265 (Valdebueyes), la CO-4 (Covadonga) y la LN-8 (El Quempu), en Asturias; la NA-2011 (Pikatua), la NA-2012 (Irati), en Navarra; y la DSA-191 (Candelario), en la provincia de Salamanca.

Respecto a las carreteras con uso obligatorio de cadenas, en Almería: AL-4404 y AL-5405. En Granada: A-4030 y A-4301. En Asturias: AS-112, AS-117, AS-213, AS-227, AS-228, AS-230, AS-252, AS-254 y S-265. En Cantabria: CA-183 y CA-28. En Galicia: OU-122 y OU-0704. En Burgos: BU-571 y BU-574. En Salamanca: DSA-180 y SA-203.

Por otra parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para el jueves el aviso amarillo (riesgo) por vientos con rachas máximas de 80 kilómetros por hora en el interior norte de Castellón y en el interior de Valencia, y por fenómenos costeros en la provincia.

En paralelo, al tiempo que la borrasca Francis se despide tras dejar mucho frío en la Península, la Aemet advierte de la borrasca Goretti, que se formará entre el jueves y el viernes y que, anticipa la agencia, dejará un temporal marítimo en el norte de España, con viento y lluvias.