Un museo raizal para resguardar la memoria de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Rodeada de cuadros y fotografías que rememoran la cultura raizal en un salón pequeño de la isla de San Andrés, en Colombia, la lideresa Ruby Jay cuenta que, en el archipiélago, tienen un idioma propio a través del que su pueblo expresa toda su ancestralidad. Lo dice en la sala que alberga la exposición Un museo para el raizal langguij, el idioma de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que ella misma organizó. Allí, ella señala las fotografías que retratan los alimentos, las construcciones y los utensilios más representativos del maritorio —el territorio marítimo y cultural de los pueblos insulares— ancestral raizal que lucha por preservar y así evitar la pérdida de sus tradiciones.

En la exposición, hay desde fotografías del okra, uno de los tubérculos que se sembraban en las tres islas y que viene de la cocina africana, hasta fogones de leña, con los que tradicionalmente se cocinaba en las casas raizales. También se ven los pilotes que hacen parte de la arquitectura raizal, diseñada para protegerse durante las inundaciones por ciclones y tormentas, y se asoma el cangrejo negro, una especie que en Colombia solo está en el archipiélago. En la sala, como señal de lo que dice la lideresa, hay un alfabeto del idioma raizal, o creole, como también se le puede llamar.

Para Jay, este idioma es el motor de la culturalidad del pueblo raizal. Por eso, no puede perderse ni ser modificado. “No es inglés, es un idioma con palabras del Níger y del Congo. Entonces, a mí me encanta pedir a las personas que volvamos a utilizar el sistema pronominal, que es legado de nuestros ancestros africanos. Entonces ya dejaron de decir mi y están diciendo ay [I] del inglés. El mí es una de las palabras de idiomas del Níger y Congo que hacen parte de nuestro idioma raizal”.

Afiche de la exposición del idioma raizal. Ana María Jessie Serna

Mientras recorre la sala, la lideresa apunta al mapa de Jamaica que está colgado en la pared. El idioma raizal, recuerda, nació en ese país como forma de liberación y resistencia ante la deshumanización de la esclavización.

“Este espacio es el lugar de salvaguardia de nuestro idioma”, señala. “Al ver el fomento, el uso y la revitalización descolonizada del idioma raizal, pensé en la importancia de tener un espacio donde se expresen los actos de habla y que, a la vez, sea el lugar en el que las personas raizales puedan hablar del despojamiento de nuestra comunidad”, señala.

Jay estudió Licenciatura en Idiomas en la Universidad Industrial de Santander, luego hizo una maestría en Literatura y en Estudios del Caribe, y ahora un doctorado en Lingüística. Su trabajo se centra en investigar alrededor del idioma raizal, desde sus orígenes y luchas del archipiélago, resaltando que, como patrimonio material e inmaterial, no puede ser modificado: es un sistema lingüístico autónomo y perfecto.

Por eso, en la distribución de la exposición, decidió crear centros de conocimientos para despertar la nostalgia en las personas adultas y juventudes raizales. Es una nostalgia que alcanza el presente, capaz de hacer reaccionar a la gente sobre por qué viven en un territorio indígena despojado. “Aquí tenemos el centro de interpretación del idioma raizal, también encontramos el abecedario, está la agricultura y la pesca, la flor de Jamaica, la literatura, la arquitectura, las cisternas, todo hace parte de la memoria y cultura raizal, y tenemos que recordarlo”.

Ruby Jay con el abecedario del idioma raizal. Ana María Jessie Serna

Jay cree que es urgente que el pueblo raizal haga un análisis de lo que se ha perdido y de lo que se está extinguiendo para entender la importancia de recuperarlo y pasarlo a las nuevas generaciones. Una de las estrategias es la enseñanza del creole en diferentes instituciones de las islas. “Si se habla el idioma raizal, no se va a perder su léxico, su forma de nombrar y las palabras específicas que ancestralmente fueron creadas por nuestros antepasados”.

Además, hace una crítica a la falta de espacios que convoquen a la juntanza y al pensamiento raizal. “Es primordial que, así como hay tantos almacenes o restaurantes para comer, también haya bibliotecas, museos, centros de interpretación y galerías donde podamos encontrarnos, pensarnos y crear colectivamente|, sostiene.

En este camino de salvaguardar las tradiciones y memorias de estos espacios, el papel de la mujer es fundamental. “Son el centro del hogar”, asegura. La mujer es la que transmite el idioma, los oficios y las artes de hacer las cosas. “Me gustaría que las mujeres arrastren a los hijos, a los niños y niñas, a sus maridos y a sus hombres, para que ellos también valoren y resguarden el idioma raizal (...) Hablamos mucho de la identidad, pero es importante que cada quien sepa quién es sin segregar a nadie. En esa diversidad es que podemos reunirnos, convocarnos y hacer que las islas salgan adelante”.