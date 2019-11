Por qué los experimentos con datos de móviles son inevitables y buenos para la sociedad

Los políticos se aprovechan de que no pensamos

Uno de los objetivos de Pentland es averiguar cómo pensamos y tomamos decisiones los humanos. Hacemos muchas cosas sin pensar, por eso somos tan predecibles. "Saber cómo mezclamos nuestra parte impetuosa y nuestra parte reflexiva es clave. Nos vemos a nosotros mismos como seres independientes y de libre albedrío y tal. Pero la mayor parte de nuestra vida no lo es", explica Pentland. Es la distinción entre el sistema 1 y el sistema 2, que descubrieron los israelíes Daniel Kahneman y Amos Tversky. "Los pánicos financieros vienen del sistema 1, por ejemplo. No es racional, no se piensa en esos momentos", dice Pentland.

Ese sistema 1 tiene un problema: es automático, visceral. "Los hechos y la información no sirven para contrarrestarlo. Así que hay que buscar otro modo de comunicarse con la gente y probablemente de hacer política". No tenemos, según Pentland, ninguna explicación de cómo funciona la inteligencia colectiva: cómo los humanos toman decisiones juntos, por ejemplo precisamente sobre política. Pentland da un ejemplo maravilloso: "Si crees en el modelo racional individual, deberías pensar que la democracia directa, que todo el mundo vote sin legisladores, sería lo mejor. Pero toda la evidencia demuestra que es el mejor modo de provocar locura", dice. Así que hoy tenemos la democracia representativa, que frena la locura pero conlleva corrupción. "Igual hay una solución mejor que tener a gente poderosa y avariciosa haciendo de representantes, pero no sé cuál es", concluye Pentland.