Obama señala los bulos como uno de los mayores problemas de Internet

En el Movistar Arena, el principal escenario de conciertos de Bogotá (Colombia) y ante 6.000 entusiastas espectadores, el anterior presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha cerrado este martes (medianoche en España) un evento de marketing y nuevas tecnologías (Exma) en el que, sin nombrar a su sucesor, Donald Trump, aunque estaba en la mente de todos los asistentes, ha cargado contra “los políticos que dicen lo que se les ocurre”, los bulos (que ha considerado uno de los principales problemas de Internet) y la negación del cambio climático.

“Uno de los problemas que veo en Internet es la gente que se cree lo que lee como verdad. Es un gran error. Algo es verdad o no. Algunos políticos dicen lo que se les viene a la cabeza. Y eso puede que les merezca la pena durante un tiempo, pero la verdad les cogerá. Puedes negar que el calentamiento global, pero los datos están ahí”, afirmó Obama al ser preguntado sobre los desafíos de la sociedad.

Entre estos retos de la humanidad, Obama se refirió a la educación, de nuevo al cambio climático y la paz. “Lo que descubrí cuando era presidente es que, ante los mayores problemas que afrontamos, no es que no tengamos respuestas, sino que no tenemos líderes que promuevan esas respuestas”, afirmó el presidente.

El expresidente también se refirió a la nueva revolución digital y a sus efectos en la sociedad. Obama destacó los avances en la inteligencia artificial, pero destacó que las personas pueden hacer aún muchas cosas que las máquinas no pueden. En este sentido, animó a no centrarse en mantener viejas estructuras sino en “empoderar a los trabajadores” para que formen parte de equipos para resolver problemas, para aportar la creatividad. “Si no educamos en esta nueva realidad y creemos que podemos permanecer en trabajos que las máquinas hacen mejor, vamos a tener muchos problemas.”, advirtió.

El público toma imágenes de Obama tras su intervención en Bogotá. Guillermo Legaria Getty Images

Picasso y Messi

Pese a este contexto, Obama se mostró optimista, en especial por la mentalidad de los jóvenes, a los que alentó a “cambiar el mundo y empezar ya”. El expresidente les advirtió de que “muy pocos logran grandes cosas solos” y puso como ejemplo a Picasso y los pintores que influyeron en él y al jugador del Barcelona Lionel Messi, a quien definió como un gran futbolista que, sin embargo, no fue suficiente para que la selección Argentina ganara el Mundial.

También afirmó que los jóvenes deben centrarse en “lo que van a hacer y no en lo que quieren ser”. “Bill Gates no dijo nunca que quería ser el hombre más rico del mundo. Se centró en lo que le gustaba: los ordenadores y la informática”, expuso como ejemplo.

Obama, ante un auditorio compuesto en su mayoría por personas menores de 40 años, aconsejó también “trabajar duro”. “Si no inviertes tu tiempo, no serás excelente”, proclamó en una sucesión de mensajes directos y con un lenguaje sencillo.

El expresidente cerró el evento con una optimista intervención de una hora en la que calificó el actual periodo de la humanidad como el mejor de todos los tiempos y que abrió defendiendo la diversidad como una fortaleza, la educación como la mejor herramienta para afrontar los retos del futuro y el feminismo como una necesidad que solo genera beneficios.