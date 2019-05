Estos son los diez mejores trucos para el iPhone

Apple suele tener por costumbre no publicitar todas las funciones o posibilidades de sus equipos y deja que sea el usuario quien vaya descubriéndolas poco a poco. En este sentido, iOS -la plataforma que mueve a iPhone y iPad- ha sido siempre criticada por su extrema sencillez, pero no por ello carece de funciones útiles no siempre conocidas por todos los usuarios y que aportan un gran valor. A la espera de la llegada de la esperada actualización iOS 13, que será presentado en el próximo WWDC el lunes, resumimos algunos de los mejores trucos para el iPhone.

1. Función ‘No molestar’ inteligente

No hay situación más comprometida e incómoda que encontrarse en una reunión y que el móvil comience a sonar o vibrar; el mejor escenario es activar el modo ‘No molestar’, que anula todo tipo de notificaciones (salvo emergencias y contactos VIP), pero tras su activación se corre el riesgo de olvidarse desactivarlo. Apple ha tenido en cuenta este extremo y si se mantiene presionado el icono ‘No molestar’ durante unos segundos, aparecen dos útiles funciones: “Hasta que me vaya de aquí”, que emplea la geolocalización del iPhone y desactiva dicho modo en cuanto se abandona el lugar; “Hasta que termine la reunión”, si la cita en cuestión está activada en la agenda y empleando el tiempo previsto para la misma.

2. Abrir un enlace copiado empleando Spotlight

Apple ama los pequeños detalles que aportan gran utilidad al usuario y este es uno de ellos: si se copia un enlace que ha podido llegar mediante un correo electrónico o mensaje, al emplear Spotlight (deslizando el dedo de arriba abajo en la parte media de la pantalla en el escritorio), Siri sugerirá abrir el citado enlace en Safari.

3. Usar la lupa en las capturas de pantalla

En ocasiones se emplean las capturas de pantalla para destacar un texto o concepto concreto, y para ello, puede marcarse la zona a destacar dibujando sobre ella con el dedo, pero no tanta gente sabe que además puede ampliarse empleando la lupa. Esta herramienta se encuentra en el icono ‘+’ en la parte inferior derecha de la pantalla tras hacer la captura y permite incluso hacer zoom dentro de la zona seleccionada.

4. Poner el iPhone en ‘modo lectura’

No se trata de una función específica dentro de iOS, pero el área de Accesibilidad (diseñada para usuarios con algún tipo de discapacidad), puede emplearse para otro tipo de funciones, y una de ellas puede ser la lectura de noche. Si bien es posible reducir el brillo de la pantalla a mano, se puede reducir todavía más para que no deslumbre tanto de noche mientras se lee: para ello, es necesario personalizar el Centro de Control añadiendo ‘Funciones rápidas de Accesibilidad’ y tras lo cual, presionar ‘Reducir punto blanco’ una vez se acceda al centro de control.

5. Enviar la ubicación en Mensajes

La plataforma de mensajería interna de Apple, Mensajes (antes conocida como iMessages) emplea la información contextual para facilitar la comunicación; de esta manera, para indicar nuestra posición al interlocutor bastará con escribir “estoy en” y seleccionar ‘Ubicación actual’ que aparecerá en la parte inferior. El destinatario recibirá nuestra posición exacta.

6. Reducir el uso de redes sociales de forma automática

Tiempo de pantalla es una función nativa en iOS que inicialmente se podría inferior que está orientada a los usuarios más jóvenes, pero que puede resultar muy útil para desconectar o al menos recordar al usuario que debe hacerlo. De esta manera, se puede configurar para permitir el uso de exclusivamente las aplicaciones más imprescindibles en un horario determinado y así evitar la tentación de las redes sociales. Se configura en Ajustes/Tiempo de uso.

7. Oculta fotos de miradas indiscretas

Es posible que no deseemos que alguna de las fotos del carrete sean vistas por ojos ajenos (por ejemplo, cuando se deje momentáneamente el iPhone a otra persona) y por fortuna, el usuario podrá ocultar las fotos que desee. Para ello, basta con acceder a la foto que se desee ocultar y empleando el botón de Compartir en la parte inferior, una de las opciones será ‘Ocultar’; la imagen estará accesible yendo a la parte inferior de Fotos en el álbum ‘Fotos ocultas’.

8. Localiza tu dispositivo (y a tus familiares) con Siri

Siri puede resultar frustrante en ocasiones, pero en otras sorprende por su capacidad. En este caso, se puede localizar los equipos que comparten la misma cuenta de iCloud empleando la voz: para ello, basta con preguntar al asistente “¿dónde está mi iPad?”, o incluso repetir la pregunta con los AirPods, Apple Watch o incluso el MacBook. Se puede, asimismo, localizar a los familiares de viva voz si previamente se ha configurado la aplicación nativa Amigos, preguntando a Siri, por ejemplo, “¿dónde está mi hija?”.

9. Escucha mejor gracias a los AirPods

Mantener una conversación en un bar ruidoso o con una persona que está alejada resulta complicado, pero los que cuenten con unos AirPods pueden beneficiarse de Escucha en vivo, una interesante función mediante la cual se emplea el micrófono del iPhone de forma direccional para ampliar el audio. De esta manera, se puede colocar el iPhone sobre la mesa cerca de la persona que nos hable en un bar con la música muy elevada, y mediante los AirPods, escucharle con facilidad. Algunos ya han alertado que esta función puede emplearse para escuchar conversaciones ajenas colocando el iPhone en otra estancia y dentro del alcance de la conexión de los AirPods, escuchar lo que sucede.

10. Compartir la clave del WiFi fácilmente

No hay nada más pesado y costoso que conectarse a una red WiFi cuando la clave es larga e incluye símbolos, pero este engorro se solventa fácilmente gracias a AirDrop. De esta manera, si uno de los equipos que comparten la misma cuenta de iCloud está conectado a una red WiFi, al intentar conectar a la misma otro de los dispositivos (o incluso, si se trata de alguna persona en la agenda de contactos), se podrá compartir la contraseña siguiendo las instrucciones en pantalla que aparecen de forma automática.