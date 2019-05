Se filtran imágenes que confirman un gran cambio en el nuevo sistema operativo del iPhone

Cambiar todo sin que se note demasiado; este parece haber sido el guion que ha intentado mantener siempre Apple con las sucesivas versiones de su sistema operativo iOS, el que mueve al iPhone y iPad. ¿A qué se debe esta política conservadora? El fabricante no quiere riesgos y prefiere asegurarse que tanto gestos como la interfaz, no dejan de ser viejos conocidos para sus fieles seguidores. Así las cosas, la plataforma iOS se veía abocada a una necesaria renovación, no solo para no perder el trepidante ritmo marcado por Android, sino para estar a la altura de las grandes posibilidades del hardware. iOS 13 será presentado el lunes en el marco del WWDC, la conferencia de desarrolladores de la compañía, y Apple parece haberlo logrado: un gran cambio, sobre la misma base.

9to5Mac ha filtrado en exclusiva las primeras imágenes de lo que será esta nueva versión del sistema operativo y se confirma que los de Tim Cook no retocarán excesivamente la estética ni operatividad de la interfaz, pero incorporarán los suficientes cambios que consolidan este salto como una gran evolución. La primera novedad es la llegada del esperado y rumoreado “modo oscuro”, que se podrá activar tanto a través de los ajustes como del Centro de Control que tan bien conocen los usuarios del iPhone. Este dark mode transformará los tonos claros en oscuros allá donde sea posible para ofrecer una visión más calmada de cara al usuario e incluso reducir el consumo de batería.

Se renuevan, por fin, algunas apps nativas

La incorporación del modo oscuro es, posiblemente, el cambio más visible, pero iOS 13 traerá consigo además la renovación de las aplicaciones nativas -aquellas que vienen con el propio sistema operativo- que más se usan. Así, 'recordatorios' presenta una nueva interfaz mostrando los elementos organizados en cuatro grupos: ‘todos’, ‘hoy’, programados y destacados, en función de su vencimiento y etiquetas; se trata de una forma de organizar los recordatorios que hará más fácil su gestión.

De la misma manera, Apple integrará las aplicaciones Amigos y Buscar (Find my Friends y Find my iPhone) en una sola app que será develada la semana que viene. El fabricante californiano renovará asimismo las aplicaciones de Salud y Mapas, y conociendo la obsesión por el detalle de Apple, las mejoras aportarán un gran valor añadido al usuario sin cambiar significativamente la interfaz ni el formato de uso. Los rumores también sugieren que Apple profundizará más en el conocido ‘proyecto Marzipan’ que persigue derribar las fronteras existentes entre iOS y macOS, el sistema operativo de los ordenadores.

Así, se prevé que el fabricante muestre una mayor integración entre las plataformas y de esta manera, el iPad podría servir como segunda pantalla para los ordenadores Mac de forma nativa y sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales. La conferencia mundial de desarrolladores (WWDC) tendrá lugar a partir del próximo lunes 3 de junio en San José, California.