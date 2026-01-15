Ir al contenido
Lotería Nacional: sorteo del jueves 15 de enero

Loterías y Apuestas del Estado reparte este jueves un primer premio de 30.000 euros por décimo con el sorteo de Lotería Nacional

Lotería Nacional comprobar sorteo del jueves 15 de enero de 2026
Madrid -
Ir a los comentarios

El sorteo del Cupón de Lotería Nacional es uno de los juegos de azar más arraigados y reconocidos en España. Se celebra cada jueves y sábado, y sus orígenes se remontan a 1811, cuando fue creado para recaudar fondos durante la Guerra de la Independencia.

El décimo correspondiente al sorteo de este jueves 15 de enero de 2026 está dedicado al 50 aniversario de TUSSAM, la empresa pública de transporte urbano de Sevilla.

Décimo Lotería Nacional 15 enero 2026

En la actualidad este sorteo está gestionado por SELAE, continúa siendo muy popular y ofrece numerosos premios, entre los que destaca el principal de 300.000 euros por serie, además de una amplia variedad de premios adicionales.

Todos los premios de la Lotería Nacional

Premios principales:

  • Primer premio: 300.000 euros por serie (30.000 euros por décimo).
  • Segundo premio: 60.000 euros por serie (6.000 euros por décimo).

Premios secundarios:

  • Cuatro extracciones de 4 cifras, que otorgan 750 euros por serie (75 euros por décimo).
  • Siete extracciones de 3 cifras, con un premio de 150 euros por serie (15 euros por décimo).
  • Nueve extracciones de 2 cifras, que reparten 60 euros por serie (6 euros por décimo).

Reintegros

Para participar en la Lotería Nacional es necesario adquirir un décimo, la unidad mínima de un billete. Cada décimo lleva impreso un número distinto y solo resultará premiado si coincide con alguna de las combinaciones ganadoras.

Según los números acertados y las distintas extracciones, el importe del premio puede corresponder a alguna de las categorías principales o a las secundarias.

¿Cuándo y dónde verlo?

El sorteo se realiza cada jueves y sábado a partir de las 21.00 horas y se puede seguir en directo a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

