Bonoloto: comprobar sorteo del jueves 15 de enero

El sorteo de la Bonoloto de Loterías y Apuestas del Estado se celebra diariamente de lunes a domingo.

El sorteo de Bonoloto de este jueves se juega por un bote de 2 millones de euros

La Bonoloto reparte numerosos premios según el número de aciertos que se obtengan con la combinación ganadora. Este jueves se juega por un bote de 2 millones de euros y en el sorteo de ayer miércoles no hubo acertantes de primera ni de segunda categoría, pero hubo 104 acertantes de tercera categoría, que se llevaron un premio de 2.700 euros cada uno.

Resultados de la Bonoloto hoy

Los resultados del sorteo de la Bonoloto de este jueves 15 de enero de 2026 han sido los siguientes:

La combinación ganadora: 9, 29, 30, 31, 42, 43

El complementario: 26

El reintegro: 7

Estos son todos los Premios

La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, que dependen del número de aciertos en la combinación ganadora. Los premios se distribuyen de la siguiente manera: 1ª categoría (6 aciertos), 2ª categoría (5 aciertos + número complementario), 3ª categoría (5 aciertos), 4ª categoría (4 aciertos), 5ª categoría (3 aciertos) y el reintegro. El importe de los premios varía según la recaudación total y el número de acertantes en cada categoría.

Además, en EL PAÍS puedes consultar los números premiados de los principales sorteos de lotería del día. Los jueves es el día estrella para probar suerte con la lotería, ya que es el día en que más sorteos se juegan, este jueves 15 de enero puedes jugar con la Lotería Nacional, La Primitiva con el Joker, el Eurodreams y el Cupón diario de la ONCE, entre otros.

Para cobrar los premios es necesario seguir la normativa de SELAE.