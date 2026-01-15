Ir al contenido
CUPÓN DE LA ONCE

Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del jueves 15 de enero

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie

El País
Madrid -
Ir a los comentarios

Esta noche la ONCE tiene una nueva cita con el Cupón diario, el clásico de lunes a jueves de la organización. Cada boleto ofrece una posibilidad de ganar hasta 500 000 € al acertar las cinco cifras y la serie. Además, se reparten decenas de miles de premios menores en función de los aciertos parciales. Es un sorteo sencillo que, más allá del premio, premia al número justo en tiempo real.

Resultados del sorteo del Cupón diario de la ONCE de hoy

Los números premiados del sorteo del Cupón diario de este jueves 15 de enero son los siguientes:

  • Número: 27449
  • Serie: 014

Todos los premios que reparte la ONCE con este juego

  • 27449 serie 014: 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.
  • 27449 : 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.
  • 2744: 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.
  • 7449: 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.
  • 274: 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.
  • 449: 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.
  • 27: 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.
  • 49: 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.
  • 2: 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.
  • 9: 405.000 premios de 2 € a la última cifra.

Comprueba los números premiados

La página web oficial de JuegosOnce.es ofrece los resultados de los números premiados en los sorteos del día. Además, ONCE pone a disposición de los usuarios la App “Mi vendedor ONCE” para conocer los resultados en tu móvil.

Si no cuentas con la aplicación, en EL PAÍS te ofrecemos los resultados de los principales sorteos de lotería del día.

Cómo cobrar mis premios

Tras la emisión del sorteo, los ganadores pueden cobrar de diferentes formas en función de cómo hayan comprado los cupones. Para aquellos que los han obtenido de forma telemática, pueden cobrar sus premios a través de la página web oficial de JuegosOnce.es. Si la compra ha sido física, se podrán cobrar en puntos de venta autorizados por ONCE o entidades bancarias según las cantidades premiadas.

Más información

