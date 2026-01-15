Eurodreams: comprobar sorteo del jueves 15 de enero

El Sorteo de Loterías y Apuestas del Estado reparte un primer premio de 30.000 euros al mes durante 30 años.

El sorteo de Eurodreams es uno de los más especiales de la lotería en España. No reparte un único premio sino que ofrece miles de euros como premios mensuales durante varios años. Además, gracias a los supersorteos especiales de estas semanas, este primer premio consta de 10.000 euros más de la cifra habitual, que suele ser 20.000 euros.

Resultados del Eurodreams de hoy

Los números premiados del sorteo de Eurodreams de este jueves 15 de enero han sido los siguientes:

Combinación ganadora: 1, 5, 9, 10, 30, 35

Número sueño: 2

El número sueño y su premio

La diferencia entre acertar este número extra o no es clave para poder optar a la primera categoría premiada o a la segunda, que sería de 2.000 euros al mes durante 5 años.

Estos son todos los Premios

Primera categoría: (6 aciertos + 1 sueño): 30.000 euros mensuales durante 30 años.

Segunda categoría: (6 aciertos): 2.000 euros mensuales durante 5 años.

Tercera categoría: (5 aciertos) 1.000 euros mensuales durante 1 año.

Cuarta categoría: (4 aciertos) 100 euros mensuales durante 1 año.

Quinta categoría: (3 aciertos) 10 euros mensuales durante 1 año.

Sexta categoría: (2 aciertos) Reintegro de 2,50 euros

Comprueba si eres uno de los afortunados con alguno de estos premios en la página web de Loterías y Apuestas del Estado y en la página web de EL PAÍS.