Eurodreams: comprobar sorteo del jueves 15 de enero
El sorteo de Eurodreams de este jueves reparte un primer premio de 30.000 euros durante 30 años
El sorteo de Eurodreams es uno de los más especiales de la lotería en España. No reparte un único premio sino que ofrece miles de euros como premios mensuales durante varios años. Además, gracias a los supersorteos especiales de estas semanas, este primer premio consta de 10.000 euros más de la cifra habitual, que suele ser 20.000 euros.
Resultados del Eurodreams de hoy
Los números premiados del sorteo de Eurodreams de este jueves 15 de enero han sido los siguientes:
- Combinación ganadora: 1, 5, 9, 10, 30, 35
- Número sueño: 2
El número sueño y su premio
La diferencia entre acertar este número extra o no es clave para poder optar a la primera categoría premiada o a la segunda, que sería de 2.000 euros al mes durante 5 años.
Estos son todos los Premios
- Primera categoría: (6 aciertos + 1 sueño): 30.000 euros mensuales durante 30 años.
- Segunda categoría: (6 aciertos): 2.000 euros mensuales durante 5 años.
- Tercera categoría: (5 aciertos) 1.000 euros mensuales durante 1 año.
- Cuarta categoría: (4 aciertos) 100 euros mensuales durante 1 año.
- Quinta categoría: (3 aciertos) 10 euros mensuales durante 1 año.
- Sexta categoría: (2 aciertos) Reintegro de 2,50 euros
Comprueba los números premiados
Comprueba si eres uno de los afortunados con alguno de estos premios en la página web de Loterías y Apuestas del Estado y en la página web de EL PAÍS. Además, desde nuestro apartado de sorteos puedes consultar el histórico de todos los sorteos de lotería que se realizan a la semana.
