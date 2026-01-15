La Primitiva: comprobar sorteo del jueves 15 de enero

Los sorteos de La Primitiva se celebran tres veces por semana: los lunes, los jueves y los sábados.

Consulta todos los premios del sorteo celebrado este jueves

La Primitiva reparte este jueves suerte con un bote de 78,5 millones de euros para los afortunados que cuenten con la combinación ganadora. Este sorteo no es el único de la jornada, pero si uno de los clásicos que todos esperan. Su origen se remonta a 1763 bajo el nombre de “lotería por números” aunque, tras ser cancelada, volvió para quedarse en 1985 con el nombre actual.

En total, ofrece una variedad de premios que dependen de la cantidad de números acertados. Los diferentes premios se dividen en categorías y es necesario acertar mínimo desde tres números hasta la categoría especial, que incluye seis números más el reintegro. Además, existe la opción de jugar al Joker, que ofrece premios adicionales con un código de siete cifras.

Las cantidades premiadas en cada categoría son aproximadas, ya que dependen de la recaudación total y del número de acertantes que existan.

La Primitiva de este jueves 15 de enero se juega por un bote de 78,5 millones de euros.

En el sorteo de La Primitiva del pasado lunes 12 de enero no hubo acertantes de categoría especial, pero si hubo un ganador de primera categoría, que se llevó un premio de más de 1 millón de euros y selló su boleto ganador en Albacete.

Además, hubo un ganador de segunda categoría, que se llevó un premio de más de 164.000 euros y selló su boleto en Madrid.

Resultados de la Primitiva de hoy

Los números premiados de la Primitiva de este jueves 15 de enero son los siguientes:

Combinación ganadora: 9, 14, 17, 18, 36, 44

Complementario: 22

Reintegro: 7

El Joker: 5779933

Todos los Premios de la Primitiva

Categoría Especial: Acertar los seis números ganadores más el número de reintegro. El premio puede superar los 10 millones de euros, dependiendo del bote acumulado Primera Categoría: Acertar los seis números ganadores. El premio suele estar alrededor de 1 millón de euros Segunda Categoría: Acertar cinco números ganadores más el número complementario. El premio es aproximadamente 40.000 euros Tercera Categoría: Acertar cinco números ganadores. El premio es alrededor de 1.500 euros Cuarta Categoría: Acertar cuatro números ganadores. El premio es aproximadamente 50 euros Quinta Categoría: Acertar tres números ganadores. El premio es una cantidad fija de 8 euros Reintegro: Acertar el número de reintegro. El premio es el importe de la apuesta, generalmente 1 euro

¿En qué consiste el Joker?

Se trata de un juego adicional unido a La Primitiva desde 2012. Para poder participar en el Joker es necesario pagar un euro adicional a la Primitiva y se asigna un número de forma aleatoria. Si ese número coincide con el número ganador en el mismo orden se pueden obtener premios de hasta 1millón de euros.

La Primitiva: comprobar los resultados

Comprueba todos los premios de la Primitiva en la página web de Loterías y Apuestas del Estado una vez terminado el sorteo. Para poder cobrar los premios se debe seguir la normativa oficial de SELAE en cuanto a plazos y lugares donde cobrar, según la cantidad premiada.