Los Mossos y la Guardia Civil se enzarzan por el rescate de un cadáver en el mar en Tarragona

El rescate del cadáver de un hombre en el mar en Vila-seca (Tarragona) ha acabado en un conflicto competencial entre los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil. Las dos policías intentaron llevar a cabo el salvamento en el agua, pero finalmente la situación terminó con la cuerda que sujetaba el cuerpo a la pequeña embarcación rota, sin poder sacar a la víctima del mar hasta el día siguiente. Tanto la Guardia Civil como los Mossos admiten la descoordinación inicial sobre quién era el competente de la investigación. Finalmente, la jueza del caso ha ordenado la creación de un equipo conjunto, liderado por la Guardia Civil.

El episodio empezó la tarde del miércoles, cuando los Mossos recibieron una denuncia de un hombre desaparecido, con intenciones suicidas, que ya había comunicado su intención de tirarse al mar, con el cuerpo atado con pesos a un kayak, y así hundirse. Los Mossos localizaron el cadáver a las 17.25 de la tarde, y ahí empezó el conflicto. Mientras la policía catalana trataba de llegar sin éxito hasta el cuerpo del hombre, de 47 años, la Guardia Civil descubría que estaban investigando un caso en alta mar, que consideraron competencialmente suyo.

La policía catalana admite “descoordinación” al no comunicar con suficiente antelación a la Guardia Civil que llevaban horas buscando el cuerpo en la playa de la Pineda del municipio. Asimismo, la Guardia Civil considera que hubo esa disfunción entre los dos cuerpos policiales, que ya han protagonizado en más de una ocasión disputas por las investigaciones que pueden empezar en tierra y acabar en el mar. Mientras los Mossos avisaban a sus unidades subacuáticas para extraer el cuerpo del mar, la Guardia Civil decidió intervenir y arrastrar el kayak porque “el mar se estaba complicando” y veían ya la posibilidad de que se rompiese la cuerda que sostenía el cuerpo. Asimismo, aseguran que ellos también esperaban a sus buzos para rescatar el cadáver.

En esa maniobra de la embarcación de la Guardia Civil, que buscaba arrastrar el kayak para levantar el cadáver, la cuerda finalmente se rompió. Los agentes del instituto armado se llevaron el kayak, mientras los Mossos asistían a la escena atónitos, sin poder ya intervenir, porque había oscurecido y ya no se podía garantizar el rescate del cuerpo. Al día siguiente, y ya de manera conjunta, ambos cuerpos regresaron a la zona, con la complicación de haber perdido el kayak que agarraba el cadáver y permitía saber la ubicación exacta. En una primera inmersión, a las nueve de la mañana, no dieron con el cuerpo, y fue necesaria una segunda, a mediodía, en la que finalmente los Mossos dieron con él y pudieron rescatarlo del mar.

Después informaron al juzgado de la situación vivida en el mar, y fue este el que decidió que se crease un equipo conjunto para esclarecer exactamente las circunstancias de la muerte. Ese equipo, según explican los implicados, será liderado por la Guardia Civil.