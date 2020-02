Sanidad endurecerá la ley del tabaco y revisará su fiscalidad

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, tiene claro que la ley del tabaco debe ser más restrictiva y su departamento trabaja ya en varias medidas entre las que se encuentra la revisión de la fiscalidad de esta droga legal, que supone una de las principales causas de mortalidad en España.



El ministro lo ha anunciado en una entrevista con Efe en la que ha avanzado que también estudia promover una norma para frenar el consumo del alcohol en menores, ampliar la universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), eliminar de forma progresiva el copago farmacéutico y sacar adelante la ley de eutanasia antes del verano.

Illa prevé una revisión más restrictiva de la ley del tabaco: "No queremos relajar nuestra lucha contra el tabaquismo", ha subrayado el ministro, que ha explicado que hay dos líneas de trabajo que comprenden las nuevas formas de fumar, como el vapeo, y "una reflexión" sobre los espacios libres de humo para aumentar la protección de los no fumadores. Ambas líneas de trabajo se guían bajo "un criterio general de restricción", ha indicado Illa, que ha abundado en que Sanidad trabaja en un paquete de medidas para luchar contra el tabaquismo, como revisar la fiscalidad del tabaco.



Preguntado por la posibilidad de que la legislación contemple prohibir fumar en los coches en los que viajen menores, el ministro ha dicho que hay varias medidas en estudio pero prefiere "pensarlas y discutirlas bien". A su juicio, las nuevas formas de consumo de tabaco exigen regulación porque la evidencia científica ha demostrado que no son inocuas.



El ministro de Sanidad también ha mostrado su preocupación por el consumo de alcohol en menores: "Lo tenemos muy presente, nos hemos encontrado trabajos avanzados en ese sentido en el Ministerio, vamos a dar continuidad a los mismos y veremos en qué derivan, es muy probable que derive en una ley de alcohol pero tampoco quiero anticipar nada", ha dicho.