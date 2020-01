El Gobierno no aclara cuándo sacará a los españoles atrapados en China

Un hombre mira los vuelos cancelados en un panel informativo del aeropuerto de Wuhan. En vídeo, tres españoles atrapados en Wuhan cuentan su día a día. REUTERS | ATLAS

El Gobierno español ha asegurado este lunes que está preparando la repatriación de la veintena de españoles que están atrapados en Wuhan por la cuarentena impuesta por Pekín para contener la expansión del coronavirus 2019-nCoV. La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha anunciado por la mañana en Twitter que su departamento está trabajando con Sanidad, el consulado español en Pekín y las autoridades chinas y europeas para repatriar a los nacionales que siguen en el epicentro del brote.

“Seguiremos informando de avances”, ha concluido la ministra. Pero desde que mandó este mensaje por la mañana no se ha sabido con certeza ni si habrá repatriación, ni cuándo, ni cómo se producirá. Pasadas las nueve de la noche, el ministerio envió un comunicado asegurando que está trabajando en ello y que la evacuación se producirá "a la mayor brevedad posible". Tampoco se conoce cuáles son los protocolos que está preparando el Ministerio de Sanidad para la llegada de los españoles con el objetivo de que no contagien el virus en caso de ser portadores (ya que puede transmitirse antes incluso de dar síntomas, según los últimos hallazgos).

Salvador Illa, ministro de Sanidad, ha explicado por la mañana en la Cadena SER que su departamento estaba estudiando un plan para la llegada de los españoles. No ha aclarado si se aplicará una cuarentena a estos ciudadanos, asegurando que recibirán “el tratamiento médico que requieran”. Como su colega de gabinete, ha afirmado que cuando se decidiera el operativo se daría a conocer “oportunamente”. Su departamento no ha aportado ninguna información adicional al respecto.

Mientras tanto, en Wuhan, los atrapados se mostraban ilusionados por los anuncios del Gobierno. Todos habían visto ya el tuit de la ministra de Exteriores con la palabra “repatriación”. “Ojalá”, sentenciaba Pedro Morilla, empleado del club de fútbol Wuhan Shangwen, “aunque una vez [en España] tengamos que hacernos todo tipo de pruebas”.

Isabel Sola, del Centro Nacional de Biotecnología, ha explicado a este periódico que en el caso de repatriarlos sería conveniente “tomar medidas de precaución”. “Lo más prudente sería un aislamiento de 10 o 14 días, hasta que se confirmase que no desarrollan síntomas. Lo ideal sería un hospital, pero sería posible hacerlo también en un domicilio, siempre que se comprometieran a no salir: ni ellos ni quienes vivan en el mismo lugar, de lo contrario, no sería un aislamiento”, opina la experta. Joan Ramón Villalbí, presidente de la Sociedad Española de Salud Pública, confía en que el Ministerio tomará las medidas adecuadas, si bien cree que no debería haber motivos de preocupación tratándose de individuos sanos.

“Nos sentimos fuertes, pero es verdad que a medida que los días van pasando empiezas a dudar, empiezas a pensar... Por suerte tenemos a los compañeros, nos apoyamos los unos a los otros”, apunta Manuel Vela, también empleado del club de fútbol. La sensación de que el tiempo transcurre, el virus se agrava y ellos no encuentran salida les agobia. Maldonado lo explica así: “Nadie sabe cómo va a evolucionar esto, y cuando más tiempo pase, más expuestos estamos”. Él y sus compañeros esperan encerrados en casa. Solo salen para ir a comprar comida a una tienda cercana, en la que “cada vez hay menos cosas”. Sus familiares y amigos han iniciado una petición en la plataforma online Change.org para pedir al Ministerio de Asuntos Exteriores su repatriación urgente. Más de 27.000 personas habían firmado anoche. “Debido a la rapidez con la que se está extendiendo el virus, es de vital urgencia que se llegue a un acuerdo con las autoridades chinas para la evacuación de los españoles que se encuentran allí”, explicaba la impulsora de la petición, María Adela Campos, amiga personal de uno de los españoles.

Otros países

Varios países están preparando las repatriaciones de sus nacionales, aunque el lunes no ha trascendido que ninguno hubiera comenzado el operativo. Japón tenía previsto sacar el martes en un vuelo chárter a cualquiera de sus ciudadanos que quisiera volver. Estados Unidos también ha anunciado para el martes la evacuación de su personal consular en Wuhan a bordoc de un vuelo con rumbo a San Francisco en el que “también habría asientos para algunos nacionales”, según informó el Departamento de Estado. Reino Unido informó a su vez de que está buscando soluciones para los suyos. Las autoridades de Canadá (donde se ha confirmado un segundo infectado) han explicado que están atendiendo a algunos de los 167 ciudadanos que viven en el epicentro del brote y evaluará sus peticiones “caso a caso”, pero no ha desvelado planes de evacuación. Rusia está en conversaciones con el Gobierno Chino para sacar de Wuhan a sus compatriotas, lo mismo que el Ejecutivo holandés, según la agencia ANP. Francia espera repatriar a buena parte de los 800 franceses que viven en Wuhan y sus alrededores y anunció que a su vuelta tendrán que estar 14 días en cuarentena.