Los hospitales españoles se anticipan a la llegada del coronavirus

Formar al personal de urgencias y dotarse de herramientas para el diagnóstico rápido de los pacientes que puedan ingresar con el coronavirus de Wuhan. Así se preparan los grandes hospitales españoles ante el brote que acecha a China y que ha llegado a otros nueve países a bordo de vuelos internacionales. No es por ahora el caso de España: el Ministerio de Sanidad informó este viernes de que dos casos sospechosos bajo estudio, personas con dolencias respiratorias llegadas recientemente de Wuhan, han dado negativo a las pruebas realizadas. Pero a última hora de la noche el País Vasco notificó que tenían una paciente con algunos síntomas sospechosos que estaba bajo vigilancia y que recientemente había visitado Wuhan.

“Lo estamos siguiendo todo con gran interés, pero también con tranquilidad. Es muy poco probable que el nuevo virus llegue a ser un problema relevante en España”, considera Santiago Moreno, jefe del servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Ramón y Cajal (Madrid). Esta posición coincide con la mantenida por el ministerio: “La población tiene que tener un nivel de percepción de riesgo muy bajo”, afirmó Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, en la presentación de las medidas acordadas por Sanidad y las comunidades autónomas.

Tres ideas son las más repetidas por los especialistas consultados por este diario. La primera es que lo que se sabe del virus aún es poco. “No sabemos la tasa de transmisibilidad, que nos dice a cuánta gente contagia cada caso. Tampoco conocemos si hay casos asintomáticos o con síntomas muy leves”, explica Jesús Rodríguez Baño, jefe del servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Virgen Macarena (Sevilla).

La segunda es que, con los datos disponibles, el de Wuhan parece menos virulento que los otros coronavirus que han causado brotes epidémicos desde 2002. “La mortalidad no llega al 5%, mientras que con el SARS y el MERS eran muy superiores” —10% y 35%, respectivamente—, afirma Juan Carlos Galán, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología (Seimc). Además, “aunque se ha demostrado la transmisión de persona a persona, no parece muy alta, menor que con en el SARS”, añade Magda Campins, jefa de Medicina Preventiva del Hospital Vall d’Hebron (Barcelona).

Patógenos que pierden virulencia Expertos consultados destacan que episodios pasados demuestran que la virulencia y expansión de los virus tienden a reducirse a medida que pasa el tiempo. “Esto ocurre por la generación de inmunidad de los casos asintomáticos o leves, que presumiblemente también se están produciendo en esta ocasión”, afirma Juan Carlos Galán. “Esto hace que el virus cada vez vaya encontrando menos vías para circular… Todos los individuos que han pasado la infección, incluso de forma asintomática, acaban siendo barreras que contribuyen a frenar la circulación. Estamos aún en las fases iniciales, pero lo esperable es que esto sea lo que va a ocurrir. Este proceso natural y las medidas de control adoptadas deben permitir acotar el virus”, concluye.

Como tercera idea importante, los expertos concluyen que hasta que las investigaciones avancen y los organismos internacionales establezcan recomendaciones más precisas, lo recomendable es “adoptar aquí las medidas necesarias para estar preparados si llega algún caso”, sostiene José Miguel Cisneros, jefe de servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Virgen del Rocío. “Y estar tranquilos, porque nuestro sistema de salud pública y nuestros hospitales están sobradamente preparados para hacer frente a un episodio como este”, añade.

Las primeras medidas adoptadas por los hospitales pasan por “preparar protocolos para el personal de urgencias, que es la puerta de entrada al hospital”, precisa Campins. “El objetivo es determinar si el paciente sufre síntomas compatibles con el virus y si ha viajado recientemente a Wuhan”, añade. Si coinciden ambos hechos, “el paciente debe ser ingresado de forma aislada y el personal sanitario adoptar las medidas de precaución habitual hasta que se descarte o confirme que la dolencia está causada por el virus”, relata Rodríguez Baño. Estas medidas pasan por “la protección de manos y las barreras respiratorias, como mascarillas de alto grado de protección por si acaso hubiera transmisión aérea”, añade.

Las instrucciones que ultiman el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas establecen que las muestras de todos los pacientes sospechosos serán remitidas al Centro Nacional de Microbiología (CNM), que será el de referencia y tendrá los resultados en aproximadamente un día. Pero los grandes hospitales cuentan con una tecnología, llamada PCR, que permite avanzar el diagnóstico en muy pocas horas. “Estamos adquiriendo los kits específicos para identificar genéticamente el virus de Wuhan con la PCR”, cuenta Campins. “Hemos ordenado la compra y nos llegarán el lunes”, explican desde el Ramón y Cajal.

Fernando Simón explicó ayer que si se detecta algún caso positivo, se hará un seguimiento de contactos, aunque el virus no tenga “mucha transmisibilidad”. En un vuelo, por ejemplo, se seguiría la evolución de los dos pasajeros sentados a su lado. El objetivo es que la red pública tenga la sensibilidad para detectar los casos sin bloquear el sistema sanitario. Sanidad no se plantea por ahora tomar medidas excepcionales en los aeropuertos, ya que no hay vuelos directos desde Wuhan y es una medida “que no ha demostrado utilidad”, según Simón. Este explicó que es muy frecuente que pasajeros que proceden de vuelos largos sufran síntomas respiratorios, más en invierno, por lo que aplicar controles a las llegadas “no aportaría un beneficio suficiente”.

Sanidad concluye que “no es muy probable, pero puede pasar” que el virus llegue a España. “Por eso estamos preparados para actuar”, explicó Simón, que recordó que lo más importante en estos brotes son las actuaciones en origen y que considera que las cuarentenas en China reducen el riesgo.