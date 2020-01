Ábalos, sobre el veto parental: “Hay que asegurar la libertad de los hijos, no la de los padres”

En foto, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a la izquierda, con el secretario general del PSOE de la Región de Murcia, Diego Conesa, este sábado. En vídeo, Ábalos defiende que el PIN parental no respeta los derechos de la infancia. FOTO: EP / VÍDEO: EFE

El secretario de organización del PSOE y ministro de Transportes, Jose Luis Ábalos, ha expresado hoy en Murcia que es "la libertad de los hijos la que hay que asegurar" y "no la de los padres" a raíz de la polémica del veto parental. Para Ábalos, la medida es "un veto" de algunos padres respecto a la educación pública que no respeta un mandato constitucional, va en contra de la convención de los derechos de la infancia y la autonomía académica y docente. El veto parental, acuñado por el partido de ultraderecha como pin parental, permite que las familias prohíban a sus hijos asistir a actividades complementarias impartidas durante la jornada escolar y programadas por los colegios. El Ministerio de Educación envió este viernes un requerimiento al Gobierno de Murcia para que el Ejecutivo regional, del PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox, dé marcha atrás en la aplicación de esta medida

"Es un veto de algunos padres respecto a la educación pública, y no hay respeto a los derechos que nos hacen a todos iguales. No respeta el mandato constitucional ni la convivencia de los derechos de la infancia, no respeta el currículum de las escuelas y atenta contra un derecho sustancial, el de la igualdad", ha explicado Ábalos en la clausura el comité regional de los socialistas murcianos. "Ahora sacan esta cuestión, dentro de este laboratorio. No ya del PP, de lo peor que tenía el PP en la Comunidad Valenciana y Murcia. Ahora es laboratorio de la ultraderecha", ha añadido el ministro.

Ábalos ha señalado que "lo peor" de este conflicto es "llevarlo a las escuelas" para "despreciar" el sistema de enseñanza y a los docentes. Según ha recalcado, el veto parental "desprestigia y desacredita" a los profesores "restándoles autoridad, prestigio, capacidad y responsabilidad" ante los menores. "Yo soy padre y nunca se me ocurrió desacreditar a los docentes ni decirles qué deben hacer ni cómo deben hacerlo", ha añadido. El socialista también ha resaltado que el veto parental que quiere imponer el Gobierno murciano va "más allá de enfrentar los valores de igualdad" y ha advertido a la derecha de que los niños "no son mercancía de nadie, ni se inscriben en el Registro Mercantil ni en el de Propiedad", sino que "solo se inscriben en el Registro Civil".

Las declaraciones del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana esta mañana se añaden a las de otro miembro del Ejecutivo. Las familias "ayudan a formar en la ética privada. Los valores comunes de la ética pública se enseñan en la escuela. Distinguir esto es fundamental", ha escrito el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, en un mensaje en su perfil de Twitter.

Postura del PP y Ciudadanos

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha comentado por su parte que el mantenimiento del veto parental en la Región de Murcia para lograr un acuerdo de presupuestos no es una cesión a Vox, sino que el PP está a favor de "la libertad y que los padres elijan en cuestiones morales y religiosas". Montesinos ha criticado en una entrevista en la agencia Efe publicada hoy el requerimiento del Gobierno al Gobierno de Murcia porque supone que "ataca" a esta comunidad, mientras que tiene "guante de seda" con la Generalitat "que no respeta la libertad de los padres y adoctrina a los alumnos".

El presidente del PP, Pablo Casado, participará este domingo en un acto en Murcia con alcaldes de toda España bajo el lema "Gobiernos por la libertad".

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís(Cs), ha reiterado por su parte, el rechazo de su partido al veto parental. Antes de participar en un acto de homenaje al doctor Fernández Catalina este sábado,Villacís ha asegurado a los medios que "no va aser implantado" en Madrid, aunque Vox lo exija como condición para apoyarlos presupuestos regionales.

Respecto a las otras dos regiones gobernadas en coalición por PP y Ciudadanos y en las que Vox ha adoptado esta postura, Andalucía y Murcia,Villacís ha indicado que, en la primera, "no va a ser implantado", mientras que en la segunda "lo que va a ocurrir es que habrá unos presupuestos que sin duda mejoren los anteriores".