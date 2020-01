La Junta andaluza suprime las ayudas contra la violencia machista a 241 ONG

La Junta de Andalucía (PP y Ciudadanos) ha suprimido las ayudas para fomentar la igualdad y combatir la violencia machista y la exclusión social de las mujeres, destinadas a 241 ONG y asociaciones. Proyectos para luchar contra la violencia de género hacia mujeres con discapacidad o para frenar la trata de inmigrantes no serán apoyados por el Gobierno andaluz este año.

La paralización de las intervenciones ha sido provocada por un cambio de criterio desde la Intervención General (órgano que fiscaliza el gasto del Ejecutivo autonómico), que el pasado diciembre decidió que cada proyecto debe recibir el 100% del dinero solicitado al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). De este modo, los grandes planes han acaparado los cuatro millones en liza y decenas de ONG han sido desplazadas del reparto de fondos públicos, ha avanzado Público. Con su decisión, la Junta perjudica a las mujeres más vulnerables: las que sufren exclusión social, presas, migrantes y víctimas de la explotación sexual, entre otras.

“Es demasiada casualidad que la Junta achaque a un problema técnico justo lo que les pide Vox que hagan. Nos han dejado a cero”, protesta Rocío Pérez, presidenta de la Federación Andaluza de Mujeres con Discapacidad, que atiende cada año a 1.600 mujeres para empoderarlas y prevenir la violencia machista en las ocho provincias andaluzas. Esta federación recibía 32.000 euros cada año y este ejercicio no habrá fondos para su equipo de 10 personas contratadas y voluntarios.

El partido de ultraderecha Vox, cuyo apoyo sustenta la actual Junta andaluza, pidió el pasado julio “reducir y fiscalizar” el IAM, uno de los primeros organismos de igualdad en España, creado en 1989. La Consejería de Igualdad (Ciudadanos) desvincula el caso de las presiones de Vox y achaca lo ocurrido a la Intervención General, un órgano formado por funcionarios que dirige la interventora general, un puesto de confianza.

Médicos del Mundo ha llevado a cabo desde 1993 un programa en Sevilla, Málaga y Almería con mujeres en zonas donde se ejerce la prostitución para prevenir la violencia machista y la trata, además de facilitar la cobertura sanitaria para extranjeras, unas acciones subvencionadas por la Junta las dos últimas décadas. “Nos quedamos en carne viva. Esto es una ruina. El proyecto ya está ejecutado y el dinero adelantado. Para colmo, la Consejería de Salud (PP) tenía subvenciones para la prostitución y el VIH que tampoco ha sacado y el Ayuntamiento de Sevilla (PSOE) ha bloqueado la suya contra la prostitución”, denuncia Valentín Márquez, coordinador de proyectos de inclusión social en esta ONG.

La interventora delegada en la Consejería de Igualdad ha cambiado este año y su nuevo criterio es diferente del de los últimos ejercicios, cuando las subvenciones se han repartido de manera prorrateada para estirar los fondos y llegar a la mayor parte del territorio andaluz (87.268 kilómetros cuadrados). Ahora la Intervención General considera que las ONG con mejor puntuación según el baremo oficial, deben recibir el 100% del dinero solicitado, por lo que los cuatro millones se han repartido entre los grandes proyectos. Si el pasado octubre la Junta aprobó ayudas para 317 de manera provisional, a finales de año decretó que solo serían subvencionados 76, por lo que 241 se han quedado fuera.

La directora del IAM, Laura Fernández, alega que su departamento presentó alegaciones ante la Intervención General. “Entiendo el enfado de las ONG, pero no me queda otro remedio que cumplir la ley. El IAM ha luchado, pero la Intervención General no opina, impone. Ahora trabajaremos con las asociaciones para estudiar cada situación”. La Intervención considera que las bases de la Orden del 28 de junio de 2016 que regula estas ayudas no admite la reducción de presupuestos realizada “de forma sistemática” por la Junta e incumple la Ley General de Subvenciones de 2003. Esta norma admite que “excepcionalmente el órgano competente procederá al prorrateo entre los beneficiarios”, mientras que la Junta lo hizo siempre, año tras año, práctica que ahora ha censurado la Intervención.

Fuentes de la Consejería de Igualdad añaden: “Nuestra intención es paliarlo, valoramos alternativas legales. Para el próximo año modificaremos las bases de la Orden porque queremos mantener el criterio más equitativo, siempre es mejor llegar al máximo tejido asociativo. La intención es que esto no vuelva a pasar”. Después de que se hayan eliminado todos los programas para promover la igualdad de género en la provincia de Córdoba y que Almería y Huelva carezcan de proyectos para combatir la violencia machista, las asociaciones perjudicadas prevén manifestarse ante la sede de la Consejería de Igualdad el próximo 16 de enero.

La oposición ha censurado la medida. “El Gobierno ha perpetrado un nuevo ataque a la lucha contra la violencia machista, no queremos pensar que esto sea una concesión más a la ultraderecha que mantiene a la Junta”, ha censurado el portavoz socialista, José Fiscal, que ha pedido la comparecencia parlamentaria de la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz. A esta petición se ha sumado Adelante Andalucía, cuya portavoz, Ángela Aguilera, ha comentado: “Nos parece una absoluta contradicción que la alarma social vaya por un lado y este Gobierno por otro”.