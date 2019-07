La consejera andaluza de Igualdad admite ahora que la brecha salarial “existe”

La consejera andaluza de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz (Ciudadanos), ha asegurado este miércoles que "por supuesto que la brecha salarial y de género existe". La política rectifica tras la polémica generada el lunes, cuando pidió recabar "evidencias científicas" de las universidades sobre la diferencia de salario entre hombres y mujeres, constatada por instituciones e informes internacionales y nacionales, incluida la propia Junta de Andalucía.

Ruiz ha hecho estas declaraciones antes de la reunión que ha mantenido con asociaciones en Sevilla para abordar las líneas de subvenciones sobre violencia de género. "Parece que no me expliqué bien o no se me entendió", ha dicho sobre su rechazo a la brecha salarial en el empleo público que hizo en un coloquio tras un desayuno informativo. Ruiz añade no obstante que "cuantos más estudios, mejor".

"No es que me corrija el consejero porque sabe como pienso de la brecha salarial", ha señalado Rocío Ruiz. El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, aseguró el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la brecha salarial de género "existe en la Junta de Andalucía" y la consejera de Igualdad "es consciente de ello". "Nos sorprendimos y el consejero, también", ha afirmado Ruiz.

La consejera de Igualdad ha señalado que el lunes se refería a un caso concreto: el suyo. "Soy profesora, accedo a un puesto docente por concurso oposición y mi compañero cobra exactamente lo mismo que yo". Ha abundado en su explicación para concluir que "ese salario base es idéntico en el empleo público, no en el privado, como ya sabemos". Cobrar distinto por el mismo puesto es ilegal en España desde 1980. Los análisis sobre salarios analizan elementos de la nómina más allá del salario base, como los complementos salariales a los que Ruiz no ha hecho referencia. Según uno de esos informes, elaborado por CC OO en 2018, ellas cobran por estos conceptos 427 euros mensuales por 613 euros ellos, es decir, las mujeres ingresan un 44% menos.

Ruiz ha declarado que los estudios elaborados o conocidos en diferentes ámbitos "son todos fiables, los de los sindicatos, también". UGT Andalucía le recordó el lunes que el propio presupuesto de la Junta describía en el informe de impacto de género esa brecha salarial entre los empleados públicos, que las cuentas de 2017 cifró en un 12,1% entre hombres y mujeres con datos de 2015.

Una justificación equivocada en el Pacto de Estado

La responsable de Igualdad del Gobierno andaluz ha anunciado unas jornadas en otoño "para que hablen los expertos". Asegura que en el Pacto de Estado sobre violencia de género "viene recogido que se hagan grupos de trabajo con expertos para avanzar en el conocimiento". El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2017, prevé más de 200 medidas para erradicar la violencia específica contra las mujeres, una realidad que niega Vox, el partido con cuyo apoyo están gobernando PP y Cs en Andalucía. Ninguna de esas medidas hace referencia estudios sobre la brecha de género, sino recabar datos estadísticos de "cuestiones relacionadas con la violencia sobre las mujeres".

El Pacto de Estado también prevén implicar a colectivos, "como los de inmigrantes o mujeres gitanas" en el diseño de políticas específicas. Vox ha impuesto en Andalucía el recorte de dinero para inmigración e incluyó en los presupuestos la puesta en marcha de un teléfono de atención para la protección de “víctimas de la violencia intrafamiliar”, el término que Vox contrapone al de violencia machista. “La violencia no tiene género”, declaró en junio su portavoz en Andalucía, Alejandro Hernández.

"No quiere decir que lo se ha hecho no es fiable", ha señalado la consejera de Igualdad sobre su petición de nuevos informes. Ruiz ha reconocido que ese trabajo previo de estudios e informes "es lo que nos ha llevado a conocer esta situación", para describir entonces que la brecha que soporta la mujer como activo en el mercado de trabajo se manifiesta cuando "sacrifica la carrera profesional por la vida familiar", que se concreta en situaciones como las solicitudes de excedencia para cuidados familiares, así como la renuncia a cargos ejecutivos.