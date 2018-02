La mujer cobra un 44% menos en complementos salariales, según CC OO

Uno de los elementos que más influyen en la generación de la brecha salarial en España son los complementos y los pluses. Gracias a ellos, las diferencias de sueldos que ya hay en los sueldos base de los convenios crecen más: un hombre percibe al mes una media de 613 euros brutos y una mujer, 427 euros, es decir, ellas perciben un 44% menos, según un estudio presentado por CC OO.

En el informe sobre brecha salarial que ha presentado el sindicato este martes, se apunta que en 2015, toman los datos de la encuesta de estructura salarial de ese año, el salario medio al año de una mujer era de 20.052 euros por 25.993 euros. Es decir, ellos cobran un 30% más. A diferencia de otros cálculos de brecha salarial CC OO toma como base lo que ganan la mujer, por eso da ese resultado. Si se toma como base lo que gana un hombre, el porcentaje es el 23%. ¿Por qué? “Porque queremos que los sueldos de las mujeres suban hasta lo que gana un hombre, no al revés”, justificó la responsable del departamento de Mujer, Elena Blasco.

CC OO también toma la cifra agregada y no la desglosada por hora, “porque la brecha salarial tiene un sesgo claro por el empleo a tiempo parcial”: la mayoría de quienes trabajan a tiempo parcial son mujeres (más de dos millones de un grupo de 2,8 millones) y, por lógica, cobra menos quien trabaja menos horas.

La brecha, calculada con la metodología del sindicato, se mantiene cuando se toma la mediana (el dato que separa un colectivo en dos mitades de igual cantidad), el 30%. En números absolutos, en este caso, la mujer (16.825 euros al año) que sirve de corte entre ambas mitades cobra 4.916 euros menos que el hombre en el mismo papel.

El papel de los convenios

Para cambiar esta situación, el secretario general del sindicato, Unai Sordo, pidió que se ataque a las causas “a priori” que generan la brecha: “Hay que combatir la educación sexista. También hay que promover lo que tiene que ver con la promoción laboral o un sistema de dependencia que recae, principalmente, sobre las mujeres”.

Sordo asumió cierta autocrítica cuando habló de la negociación colectiva, el escenario donde se generan los salarios en España. “Aquí hay que plantearse objetivos. Si los complementos tienen sesgos sexistas, tendremos que reconducirlos en la negociación. Y debemos hacer autocrítica”, señaló.

No obstante, Sordo disparó contra la reforma laboral y la prórroga de un solo año para los convenios que no se renuevan no facilita la “revisión y modernización de convenios”. Según su razonamiento, para hacer ese proceso se necesita tiempo y los cambios de la reforma de 2012 no solo no ayudan sino que lo dificultan.