El Gobierno andaluz, sobre la campaña contra los “malos tratos”: “Nos han llamado supervivientes felicitándonos”

La Junta de Andalucía no se plantea retirar la polémica campaña contra la violencia de género -en cuyo eslogan no se utiliza esa expresión- pese a las reiteradas peticiones en ese sentido de colectivos feministas, de víctimas, de profesionales del sector y partidos políticos, a las que en las últimas 48 horas se ha sumado una iniciativa en Change.org que ya ha recabado más de 2.000 firmas. La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, ha defendido la campaña, en la que se presentan como víctimas a modelos cuyos rostros ya han aparecido en otros anuncios publicitarios. La dirigente de Ciudadanos alega: “Nos han llamado muchas supervivientes felicitándonos por la campaña”.

“La campaña no se corresponde con la realidad y la vida de una mujer víctima de violencia. Ninguna mujer se va a sentir identificada con las modelos bellas y arregladas que aparecen en los carteles, porque no tienen nada que ver con la cotidianeidad de una víctima”, explica a este diario Antonia Ábalos, miembro de la Asociación Mujeres Supervivientes de la Violencia de Género. El Gobierno ya ha trasladado al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, su preocupación por la línea de la iniciativa impulsada desde su Ejecutivo, y son muchas las profesionales que han cuestionado su efectividad de cara a movilizar a las víctimas, por centrar el mensaje solo en la importancia de denunciar, más allá de la conveniencia de mostrar a mujeres felices o de que estas no sean verdaderas sufridoras de la violencia machista, como se asegura en los anuncios. A estos reproches se ha sumado una campaña en Change.org para suprimir la publicidad de la Junta. Su promotora ha reprochado que se hable de "maltrato" hacia las mujeres y no de violencia de género. "Consideramos que es inaceptable anunciar un número de ayuda contra el 'maltrato' junto a fotografías de mujeres sonriendo y felices", apunta.

Desde la Junta se insiste en que los rostros felices y alegres de las modelos que aparecen en la campaña cumplen con lo estipulado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la propia ley de violencia de género de Andalucía, que establece que las campañas deben mostrar ejemplos de mujeres fuertes y valientes”. “Buscamos empoderar a la mujer con modelos de superación”, ha señalado Ruiz. “Una vez que sales y estás en proceso de recuperación, hay un margen para la esperanza”, reconoce Ábalos, que ha sufrido violencia machista. “Pero vender el problema de esa manera, hacer márketing de las supervivientes me parece insensible. La campaña debería modificarse de alguna manera”, reclama.

La consejera ha insistido en que el uso de modelos publicitarios forma parte de “una licencia publicitaria común en todos los spots”. “Es inviable utilizar víctimas reales por una cuestión de sentido común, de confidencialidad y de protección de las víctimas”, ha asegurado. Ruiz ha obviado el hecho de que la cuña para televisión grabada por la Junta arranque con el siguiente mensaje: "Atención: las mujeres que van a ver a continuación han sido víctimas de malos tratos". Pese a que ella misma siempre emplea los términos violencia machista y de género en sus intervenciones, tampoco ha querido explicar por qué el lema de la campaña impulsada por su consejería se alude únicamente al maltrato, otro de los aspectos de la campaña más criticados por la oposición, que entiende que la elección terminológica es una clara sumisión a Vox, algo que niegan desde la consejería.

La Junta hace hincapié en que lo importante son las víctimas. “Toda la energía la tenemos que utilizar en trabajar para luchar contra la tragedia y la lacra del asesinato de mujeres”, ha incidido Ruiz, que ha cargado contra quienes han criticado la campaña. “Me parece inmoral e irresponsable utilizar la tragedia de la mujer políticamente”, ha asegurado.