El tráfico no se reduce en la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona por la ausencia de multas

Barcelona vive este miércoles la primera jornada después de las vacaciones de Navidad, con plena actividad y los niños de vuelta a clase, y con la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que prohíbe la circulación de los coches más contaminantes, en marcha. Con todo, la ausencia de multas a los infractores ha minimizado su impacto, que ha sido imperceptible: el Ayuntamiento ha informado de que el tráfico de este miércoles ha sido el mismo respecto al 8 de enero de 2019.

Solo si se compara la circulación con la media del tráfico del mes de noviembre pasado, se ha reducido un 2,4% en el interior de la ciudad. Tampoco el metro ni los trenes de cercanías han visto aumentar los pasajeros. Una normalidad que el gobierno de la alcaldesa Ada Colau interpreta con "cautela" y dice que es pronto para evaluar la efectividad de la ZBE. A partir de ahora, comparará los datos por meses enteros para que sean más fiables, ha anunciado.

El concejal de Emergencia Climática, Eloi Badia, ha admitido que las cámaras que controlan la restricción detectan "muchos" vehículos circulando sin etiqueta de la DGT, los que tienen prohibido transitar. Además de 36 cámaras fijas ubicadas en los accesos, un vehículo del Área Metropolitana de Barcelona circula para detectar infractores. Badia también ha indicado que "es posible" que la ausencia de multas hasta abril no permita ver resultados positivos. El concejal no ha sabido atribuir a una sola causa el bajo impacto de la ZBE y ha argumentado que "hay muchas incógnitas por resolver: cuántos coches contaminantes estarán afectados por moratorias, hasta qué punto hay una renovación de la actual flota, si la gente circula porque no se multa...".

El Ayuntamiento de Barcelona ha celebrado que casi 6.000 personas se hayan acogido a la posibilidad de dar de baja sus coches viejos a cambio de una tarjeta de transporte gratuita e ilimitada para tres años. Pero por ahora no se están cumpliendo las previsiones de incremento de pasajeros en el transporte público.

Los primeros datos de ventas de coches a finales del año pasado publicados la semana pasada indicaban que durante el último trimestre de 2019, las ventas crecieron un 20% de media en los cinco municipios afectados por la ZBE, según el Gremio del Motor y Fecavem, que agrupan a concesionarios. A falta de datos tan actualizados sobre la segunda mano, el Gremio también apuntaba a una subida, en noviembre, de casi el 10% en Cataluña.

La ZBE comprende 95 kilómetros cuadrados (que incluyen Barcelona, otros dos municipios y partes de dos más) donde este año no pueden circular los coches y motos que carezcan de etiqueta ambiental de la DGT, los más contaminantes. El 2021 la restricción se extenderá a vehículos de transporte público y mercancías. Para las personas que quieran circular puntualmente con un turismo contaminante, se pueden solicitar hasta 10 permisos al año.

Sobre la denuncia que este martes anunció la Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias (PARC) contra la ordenanza que regula la ZBE, Badia ha considerado que el veto al coche contaminante "es proporcional para luchar contra la contaminación" y que "sin perder su finalidad, se ha hecho de forma que fuera un paso transitable". Existen exenciones a los colectivos como los autónomos que dependen de su coche para circular o para las personas que por razones de salud deben acudir con frecuencia a hospitales o no pueden viajar en transporte público.