“¡Tierra a la vista!”: Greta Thunberg llega hoy a Portugal tras 21 días en barco

Greta Thunberg cumplirá este martes con su meta de cruzar el Atlántico para estar en la Cumbre del Clima de Madrid sin saltarse sus principios. La activista que no vuela en avión porque su impacto ambiental contribuye a la destrucción del planeta llegará a Lisboa en un catamarán tras 21 días de viaje desde Salt Ponds, en el Estado de Virginia (Estados Unidos). A las siete de la mañana, la adolescente ha tuiteado una foto de la costa portuguesa con las palabras "Land ahoy!" (¡tierra a la vista!). Se prevé que desembarque junto al puente 25 de abril entre las nueve y las once de la mañana.

A Thunberg, de 16 años, la acompañan su padre Svante, los dueños australianos del barco, Elayna Carausu, de 26 años, y su pareja Riley Whitelum, de 35, el bebé de ambos de 11 meses, Lenny; y la navegante profesional británica Nikki Henderson, de 26. El catamarán La Vagabonde atracará en el Puerto de Lisboa, donde será recibida por el alcalde de Lisboa, Fernando Medina, y jóvenes activistas de Fridays for Future, parte del movimiento global inspirado por la adolescente sueca.

La estancia de Thunberg en Portugal será breve. Dará una rueda de prensa desde el Puerto y luego descansará en un hotel, según la prensa portuguesa. A las 21.25 tomará el tren nocturno que une Lisboa con Madrid, un viaje lento que no concluirá hasta las 8.40, cuando llegue a la estación de Chamartín. Será la primera visita de Thunberg a Madrid desde que saltó a la fama hace solo 15 meses, cuando en Estocolmo tomó la decisión de dejar de ir a clase los viernes para protestar por la emergencia climática. Su gesto fue imitado en todo el mundo gracias al poder de las redes sociales.

Thunberg no ha revelado detalles sobre sus planes en Madrid para la cumbre, que durará hasta el viernes 13 de diciembre. Jóvenes de Fridays for Future en Madrid que han tenido conversaciones con miembros del equipo de Thunberg dicen que hasta que no pise tierra firme la adolescente no fijará su agenda. Dan por hecho que asistirá a la manifestación del viernes que partirá de la estación de Atocha a las 18.00 con dirección a Nuevos Ministerios.

La adolescente sueca se encontraba en Estados Unidos porque había viajado allí en velero para asistir a la Asamblea anual de las Naciones Unidas en septiembre. Se ha tomado un año sabático en su escuela secundaria en Suecia y su idea era quedarse en el continente americano hasta diciembre porque la Cumbre del Clima iba a celebrarse inicialmente en Chile. Pero la cancelación de la cita en Chile y su traslado a Madrid, a principios de noviembre, la llevaron a pedir ayuda para llegar a tiempo y de modo sostenible a España. Así fue como su padre y ella conocieron a los jóvenes australianos dueños del barco, que llevan cinco años dando vueltas por el mundo. La marinera Henderson, con experiencia en carreras transoceánicas, se unió a la aventura y fue la capitana del barco.

Jóvenes y periodistas esperan la llegada de Thunberg en Lisboa. F. P.

Henderson escribía en Facebook en la noche del martes que este viaje tenía un motivo mayor que ir de un punto A a un punto B. Tenían una misión que han cumplido: llevar a Greta a tiempo a la Cumbre de Madrid. Y de paso enviar un mensaje al mundo.

"Este viaje era sobre la misión más grande", escribió. "Era para que lleváramos a Greta, una de nuestras influencers, una de nuestros modelos, a viajar de la manera que ella sentía que estaba más en línea con el mensaje del movimiento de la juventud y el clima: subrayar la necesidad de grandes cambios estructurales para luchar contra la emergencia climática. Remarcar que aún no hay una forma sostenible de viajar, y hace falta que lo haya".