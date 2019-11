Vox impide una declaración en el Congreso contra la violencia machista

Vox y sus bloqueos contra la regulación y las declaraciones sobre la violencia machista empiezan ya a dejar huella también en la XIV legislatura que no termina de arrancar. Este miércoles el partido de ultraderecha ha impedido una declaración institucional en el Congreso, firmada por el resto de los partidos con representación en la Cámara en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y también otra, similar, en favor de proteger más los derechos de los niños. Para que las declaraciones institucionales sean aprobadas y se lean en las Cortes se requiere la unanimidad de todos los partidos. Vox ha acusado a los promotores de la idea, en este caso el PSOE, de haber entregado el texto in extremis y sin tiempo para que lo pudieran estudiar.

La XIV legislatura que salió de las elecciones del 10-N se constituirá ya oficialmente el próximo martes, pero este miércoles se ha celebrado una postrera Diputación Permanente de la anterior, para convalidar cinco decretos ley del Gobierno, y ha sido en ese marco del órgano de dirección de las Cortes en estos periodos cuando el PSOE ha propuesto esas dos declaraciones institucionales. Tras el rechazo de Vox el PSOE ha instado a "aislar" al partido ultra que lidera Santiago Abascal en consonancia con su estrategia de bloquear a esa formación también de los órganos principales del Congreso.

Tras acabar el minipleno de la Diputación Permanente, varios partidos, entre ellos el PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH-Bildu, el PNV y Coalición Canaria sí han querido comparecer en los pasillos del Congreso para leer públicamente ambas declaraciones.

La diputada socialista Laura Berja ha denunciado la actitud de boicoteo de Vox y ha argumentado que ante esas posiciones se hace más necesario que nunca que las demás formaciones se confabulen juntos contra "quienes bloquean el avance en materia de igualdad entre hombres y mujeres y quienes no condenan la violencia machista". La parlamentaria del PSOE ha abogado por combatir a Vox en todos los frentes: "En España se está librando un batalla contra el machismo y es imprescindible señalar a aquellos que no se suman a esta batalla que hay que dar, porque no podemos permitirnos que Vox gane".

La portavoz de Ciudadanos en esta materia, la diputada Melisa Rodríguez, que no repetirá en la nueva legislatura, ha lamentado por "tristes y maximalistas" las posiciones de Vox, sin citar a ese partido. Y ha augurado que tras la entrada de Vox en las Cortes en el próximo mandato será muy complicado que salgan adelante este tipo de declaraciones que eran hasta ahora bastante normales en el Congreso. Ciudadanos ha firmado la propuesta de declaración institucional, como ha hecho el PP, pero no se ha sumado al acto de reivindicación posterior a la Diputación Permanente que sí han hecho parlamentarias de Podemos, Bildu, ERC, PNV y CC.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, sí ha emplazado este miércoles a Vox a llevar al Congreso sus propuestas en violencia de género en vez de "llamar la atención" planteando vetos a las declaraciones institucionales. "Creo que si alguien quiere mejorar una ley lo que tiene que hacer es registrar su propuesta de mejora en el Congreso de los Diputados", ha dicho García Egea en La Sexta.

Desde Vox la respuesta ha llegado por parte de su diputada, Patricia Rueda, que ha salido también en los pasillos de la Cámara para negar como ha planteado el PSOE que ese partido hubiese entablado ningún tipo de conversación con la formación ultra para pactar la declaración. Rueda ha explicado que en el transcurso de la Diputación Permanente desde el PSOE se les ha hecho llegar "in extremis" y "de forma precipitada" unos folios con el contenido ya escrito de la declaración. A Vox ese sistema le parece que es una "artimaña" para "aislarles" y sostiene que así, con ese método de trabajo, no han tenido tiempo de estudiar el asunto. Pero al final el partido de Abascal ha vuelto a argumentar que están a favor de defender a las mujeres pero también "a los hombres, a los ancianos y a los niños" y que están en contra de que el PSOE "y sus maquinarias mediáticas" les digan lo que tienen que pensar o que sentir.

En la declaración institucional leída se manifiesta el compromiso del Congreso con la "erradicación de la violencia contra las mujeres, su profundo rechazo a los agresores machistas y asesinos y el apoyo total a las mujeres víctimas y sus hijos e hijas, así como el trabajo en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género". Y en otro párrafo se añade: "El Congreso de los Diputados quiere alzar la voz contra la violencia de género consciente de que ante la violencia el silencio resulta cómplice. Llamamos a la responsabilidad de todos los poderes públicos, organizaciones y ciudadanía para conseguir que todas las mujeres puedan vivir en igualdad una vida libre de violencia machista".

En el Ayuntamiento de Madrid, el PP se ha quedado solo en su apoyo a Vox. Esta mañana se ha votado en el pleno la reprobación de Ortega Smith por su polémico discurso el pasado 25-N, Día internacional contra la violencia de género. La moción ha salido adelante con los votos del PSOE, Más Madrid y Ciudadanos, pero sin los del PP. Aunque la medida no tiene consecuencias políticas, es la manera formal de expresar que los partidos desaprueban el comportamiento de Ortega Smith.

Vox tampoco ha apoyado en el Parlamento Andaluz una declaración institucional similar de condena de la violencia de género, que ha contado con el consenso del resto de los grupos políticos. La presidenta de la Cámara, Marta Bosquet (Ciudadanos) ha leído esta tarde el manifiesto en un patio situado junto al Salón de Plenos en un acto al que han asistido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la mayor parte del Consejo de Gobierno.