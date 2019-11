El PP confirma al PSOE que no permitirá un cordón sanitario contra Vox en la Mesa Congreso

El PP le ha confirmado este martes al PSOE que no entrará en ninguna operación para aplicar un cordón sanitario contra el partido de ultraderecha Vox en el Congreso de los Diputados. El PSOE quería implicar al PP en esa operación, para que Vox no pudiese acceder a alguno de los nueve puestos de la Mesa del Congreso, el órgano de dirección de las Cortes. El PP le ha dicho no a la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, en una reunión mantenida esta mañana en el Congreso, según han adelantado fuentes conocedoras de la reunión a EL PAÍS.

La dirección del PP ha aprovechado la cita con Lastra, que ha comenzado a las 12.30 horas, para ratificar también que ese partido no se abstendrá ni apoyará una votación de investidura de Pedro Sánchez pese a las llamadas a la corresponsabilidad en favor permitir la gobernabilidad que les han lanzado desde las filas socialistas. De prosperar la investidura, la dirección del PSOE confía en poder contar durante la legislatura con el principal partido de la oposición en asuntos de Estado.

El líder popular, Pablo Casado, está intentando implicar en sus últimos mensajes sobre la investidura a Ciudadanos, para que Pedro Sánchez les llame y opte por esa opción en vez de por la abstención de ERC y el apoyo de Unidas Podemos y otras formaciones nacionalistas y regionalistas.

La Mesa del Congreso, que decide cómo se ordenan y priorizan los debates, entre otras funciones, se compone de nueve miembros y en esta legislatura se pretende un reparto político similar a la anterior. Es decir, cinco componentes de la mayoría progresista —tres del PSOE y dos de Podemos— y cuatro para la oposición conservadora. Ese reparto de bloques es lo único que está claro hasta el momento, a una semana de que se constituyan las Cortes el 3 de diciembre.

El PSOE y Podemos se han conjurado para que Vox, que obtuvo 52 de los 350 escaños del Congreso, no esté representado en la Mesa, y, si fuera posible, tampoco en la dirección de las casi 30 comisiones que funcionan en la Cámara baja, algo todavía más complejo. Pero, según fuentes socialistas inmersas en la operación, necesitan y requieren del apoyo del PP para impedir que un partido de ultraderecha acceda por primera vez al órgano de dirección de las Cortes. Vox necesitaría alcanzar los 71 votos para no depender de otras fuerzas y estar por primera vez en la Mesa del Congreso pero solo tiene 52 escaños y por lo tanto requería sumar 19 actas más para llegar a ese límite. El PP no ha aclarado si está dispuesto a prestar esos votos a Vox o se limitará a votar únicamente a sus candidatos.

En el artículo 37 del Reglamento del Congreso se explica que para la elección del presidente de la Cámara solo se requiere obtener la mayoría absoluta, pero para la selección de los cuatro vicepresidentes y los cuatro secretarios, que se votán simultáneamente y con un solo nombre en cada papeleta, son elegidos, por orden sucesivo, los cuatro que obtengan mayor número de votos.