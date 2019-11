PSOE y Podemos intentan un cordón sanitario contra Vox en los órganos del Congreso

PSOE y Podemos han puesto ya en marcha un intento de cordón sanitario contra Vox en los órganos de gobierno del Congreso de los Diputados. Los dos partidos, que se pretenden ahora socios de una hipotética coalición, buscan evitar que la formación ultra esté representada, sobre todo en la Mesa del Congreso que dirige y ordena el funcionamiento de la Cámara baja. Pero como no suman la mayoría absoluta suficiente para evitarlo, han contactado con el PP para captar su apoyo. Los populares están a la espera de lo que decida su presidente, Pablo Casado.

El ascenso de Vox en las elecciones del 10-N ha cambiado muchas cosas. El partido ultra ha subido de 24 a 52 escaños. En la anterior legislatura, el PSOE consiguió evitar que esta formación tuviese miembros en la Mesa, envió a sus diputados al gallinero del hemiciclo y hasta redujo al máximo el espacio disponible para ese grupo. Pero en esta nueva legislatura Vox será el tercer grupo de la Cámara baja. La Mesa del Congreso ordena los debates, clasifica, agiliza o frena las iniciativas y reparte los medios materiales y humanos de que disfrutan los distintos grupos.

Ciudadanos, en la anterior legislatura, acaparó con sus 57 escaños dos de los nueve representantes en la Mesa y un lugar de honor junto al pasillo para su líder en el pleno. Ahora, sin embargo, con 10 diputados, no aspira a nada. El presidente y el portavoz de Vox, Santiago Abascal e Iván Espinosa de los Monteros respectivamente, a preguntas específicas sobre sus intenciones, han decidido no avanzarlas para centrarse en otros mensajes más políticos y urgentes. Pero no renuncian a dar esa pelea.

El PP se lo piensa

El PSOE preferiría, como ya logró en la anterior legislatura, que Vox tuviese la menor proyección pública posible en el Congreso. Podemos está en la misma sintonía. Portavoces de ambas formaciones han tratado el asunto e incluso han sondeado a la popular Ana Pastor, actualmente vicepresidenta tercera. Pastor, según fuentes de esos partidos, solo se atrevió a replicar: “Ya veremos”. Fuentes cercanas a la expresidenta del Congreso apuntan que ese asunto debe resolverlo el líder de la formación, Pablo Casado.

El argumento que esgrimen en privado PSOE y Podemos para enarbolar la necesidad de aplicar a Vox un cordón sanitario se fundamenta en que “no se puede evitar que tengan una representación en la Cámara que han ganado en las urnas pero sí que dispongan de cargos institucionales que deberían conllevar otro nivel de confianza y lealtad”. La negociación se lleva con sigilo, pero debe resolverse antes de la constitución de la Cámara, señalada para el 3 de diciembre. Los números sí están hechos y, por ahora, a socialistas y a Podemos no les salen.

El Reglamento del Congreso explica en su artículo 37, primero, que para elegir al presidente de la Mesa cada parlamentario debe escribir solo un nombre en una papeleta y sale elegido el que obtiene la mayoría absoluta. Para los cuatro vicepresidentes, la votación es simultánea y solo se puede designar un nombre. Salen nominados, por orden sucesivo, los cuatro que suman más votos. Igual con los cuatros secretarios.

Los partidos que disponen de un mínimo de 71 escaños tienen asegurada esa representación, que alcanzaría un vicepresidente y un secretario. En esta legislatura ese tope lo superan PSOE y PP. Las 120 actas socialistas son más que suficientes para prestar y completar las 35 de Podemos. A Vox le faltan 19 para llegar a esa cima y a los 89 del PP le sobrarían con los dos miembros de Navarra Suma hasta 20. Vox no tendrá ninguna opción si el PP se suma al cordón propuesto por el PSOE y Podemos o, sin adherirse, opta por votar únicamente a sus candidatos sin delegar algunos de sus votos al partido de Abascal para no contaminarse más políticamente. Los populares también podrían negociar por su cuenta con Vox, permitirles la entrada con un miembro en ese órgano de la Cámara a cambio de aumentar su representación prevista de dos componentes a tres.