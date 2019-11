La reprobación de Ortega Smith, en manos de PP y Ciudadanos

Prueba de fuego a PP y Ciudadanos esta mañana en el pleno del Ayuntamiento de Madrid. De sus votos depende que el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, sea reprobado por iniciativa del PSOE. Tanto el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, como la vicealcaldesa, Begoña Villacís, reprocharon en público y ante los micrófonos su polémico discurso del 25-N, pero los socialistas quieren transformarlo en una censura institucional "por su falta de respeto a las víctimas de la violencia de género y por sus reiterados boicots a cada acto que ha organizado el Ayuntamiento en su recuerdo". La moción, presentada de urgencia este martes por el grupo de Pepu Hernández, pide al pleno que inste a Vox a "reconducir su comportamiento en los actos institucionales, manteniendo una actitud de respeto a las víctimas y a las mujeres, tal y como les garantizan las leyes aprobadas y vigentes".

"Vox, en la persona de Ortega Smith, ha dinamitado la unidad institucional existente en el Ayuntamiento de Madrid desde hace 15 años con gobiernos del PP, de Ahora Madrid y con uno de coalición, como el actual, que dicha formación ha aupado al gobierno de la ciudad", añade el escrito.

Hernández explicó que Vox está "tratando de buscar la división, mintiendo constantemente". "Lo único que pedimos es algo fundamental en democracia: respeto. Respeto a las víctimas de violencia de género y respeto absolutamente a todas las mujeres que está sufriendo esta lacra", señaló.

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha confirmado que su grupo apoyará la reprobación de la actuación de Ortega Smith, y confía en que PP y Cs también lo hagan. "Nosotros la apoyaremos sin ninguna duda y además es un fantástico momento para que PP y Cs, que el lunes se mostraron tan contundentes en las palabras contra Ortega Smith, lo refrenden con sus actos y reprueben una actuación misógina y machista', ha contestado Rita Maestre a la prensa.

La edil ha señalado que parece que PP y Cs "están descubriendo ahora algo que también era antes de las elecciones, que es que Vox es un partido machista y racista, pero nunca es tarde si la dicha es buena y si dejan de apoyarse en los ultras que niegan la violencia machista, el cambio climático, los derechos y libertades de las mujeres y del colectivo LGTBI desde hace no tantos años".

Almeida no ha revelado cuál será su postura. "No tenemos una posición preconcebida, lo estudiaremos desde el punto de vista formal como de fondo", dijo, para añadir: "Tenemos que estudiarlo, pero hay que pensar si concurre o no esa urgencia".

Villacís también se entretuvo en cuestiones formales y defendió que el "canal" más adecuado hubiera sido hacer una propuesta y no una moción. "Las declaraciones del alcalde no se pueden tildar de equidistantes, sino que le reprobó en directo y yo hice lo mismo al salir. Otra cosa es la reprobación formal. ¿Entiende Cs que su actitud es reprobable? Sí. Uno no puede ir a soltar una arenga delante de mujeres maltratadas. Lo que hizo es inaceptable e inhumano", contestó. Y mientras tanto, Vox presentará otra moción de urgencia para reclamar medidas para que se evite que "cualquier invitado interrumpa e increpe" a los representantes políticos.

Tras la negativa del partido de Santiago Abascal a apoyar la declaración institucional que el Ayuntamiento viene realizando desde el año 2005, Ortega Smith negó la existencia de la violencia de género en el acto de celebración del día contra la violencia machista este lunes en el Ayuntamiento. Numerosas mujeres abandonaron la sala y patearon el suelo en señal de protesta e incluso una víctima llegó a encararse con el portavoz del partido ultra.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram