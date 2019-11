El reglamento municipal no exige unanimidad para una declaración

Más Madrid, PP, Cs y PSOE podrían haber aprobado una declaración institucional de condena contra la violencia de género sin Vox. Ningún punto del reglamento del Ayuntamiento obliga a que esas decisiones se adopten por unanimidad, al contrario de lo que ocurre con la norma que regula la actividad de la Asamblea de Madrid. Para que la capital prescinda de condenar la violencia machista por primera vez desde 2005, los grupos se amparan en un acuerdo de la junta de portavoces del pasado mandato, en el que se comprometieron a no impulsar declaraciones sin unanimidad. Ese órgano es solo "deliberante y consultivo".

"No hay artículo en el reglamento del pleno que exija unanimidad para una declaración institucional", reconocen desde el Ayuntamiento de Madrid. "Se hace así históricamente como reflejo de lo que sí regula la Asamblea de Madrid", añaden. "Esa es la costumbre, nunca ha habido declaración institucional sin unanimidad de los grupos del pleno".

La costumbre, en cualquier caso, no ha sido siempre aceptada sin matices por todos los grupos municipales. En 2017, cuando el PP y Cs chocaron con Ahora Madrid por la fecha en la que se organizaría un pleno sobre el 12 de octubre, con su respectiva declaración institucional, recordaron que no era necesario alcanzar la unanimidad, si no obtener una mayoría de los votos de los grupos.

"Nos han dicho que como no haya acuerdo en la declaración institucional, a pesar de que eso no es lo que dice el Reglamento del Ayuntamiento de Madrid, no habrá Pleno Extraordinario", dijo el entonces portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida, que hoy es el alcalde gracias a su doble pacto con Cs y Vox. La hemeroteca refleja también cómo Cs, a través de fuentes sin identificar, reiteró que las declaraciones institucionales no exigen unanimidad, sino mayoría, según el reglamento del Ayuntamiento.

El caso de Madrid no es excepcional. Ningún gran municipio de la región se ha saltado la tradición de buscar la unanimidad para sortear las discrepancias con Vox cumpliendo la normativa al pie de la letra.

Los Ayuntamientos han dejado escapar así una oportunidad que no tuvieron en ningún caso los cinco partidos que comparten con Vox representación en la Asamblea regional. Las normas de la Cámara son taxativas. "La Junta de Portavoces, a iniciativa de un Grupo Parlamentario y siempre que concurra acuerdo unánime, podrá acordar la elevación al Pleno de propuestas de Declaración Institucional sobre asuntos de interés general de la Comunidad de Madrid", se lee en su reglamento.

