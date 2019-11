El Gobierno busca a 116.722 familias para pagarles el bono social térmico

El Gobierno central busca a 116.722 familias para ingresarles en su cuenta corriente entre 25 y 124 euros. Es la cantidad que les corresponde por cumplir los requisitos para beneficiarse del bono social térmico, que el Ministerio de Transición Ecológica aprobó durante el otoño de 2018. Sin embargo, el Estado aún no sabe a qué número de cuenta debe realizar la transferencia con la cifra a la que tienen derecho. Por eso ha publicado sus números de DNI en el Boletín Oficial del Estado para avisar a las familias de que tienen hasta el 2 de diciembre para confirmar sus datos. En caso de que no lo hagan, el ingreso se hará automáticamente en las cuentas que el Gobierno tiene sin verificar. Solo perderán las ayudas quienes no hayan dado los dígitos correctos de sus cuentas, las tengan canceladas o, por ejemplo, directamente, no dispongan de una. El pago se realiza “exclusivamente” a través de transferencia, según fuentes del ministerio.

El bono social térmico es una ayuda creada de manera puntual a finales de 2018 con una partida de 80 millones de euros financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Su objetivo es luchar contra la pobreza energética, apoyando “a los consumidores vulnerables frente a la escalada del precio de la luz que se produjo el pasado otoño”, según han explicado desde el ministerio, que sufraga parte o todos los gastos de calefacción, agua caliente y cocina de quienes tienen derecho al bono con una cantidad de entre 25 y 124 euros.

La cifra a la que cada familia tiene derecho se decide en base tanto al grado de vulnerabilidad del usuario como a la climatología del lugar donde reside. De hecho, los 8.000 municipios españoles se clasificaron en seis zonas climáticas de acuerdo al Código Técnico de la Edificación y se dispusieron de diferentes grados de exclusión social para recibir entre el 25% y el cien% del importe de la factura. Toda la información se está publicada en la web www.bonotermico.gob.es.

Obtuvieron la ayuda quienes ya disfrutaban del bono social térmico a 31 de diciembre de 2018 y quienes presentaron sus solicitudes completas para dicha subvención y fueron resueltas favorablemente. En total, 1.091.455 beneficiarios en toda España. Es decir, algo más de 2,7 millones de personas si se tiene en cuenta que cada hogar español, de media, está formado por 2,5 personas, según el Instituto Nacional de Estadística. El problema es que el Gobierno no dispone de los datos de las cuentas corrientes de todas esas familias. Y no sabe dónde ingresar el dinero a más de un 10% de los beneficiarios. Tampoco conoce si quieren rechazarlo. Un hecho de puede ocurrir porque reciban otras ayudas y con esta superen el límite que puede obtener, pudiendo perder una ayuda de mayor importe. También por otras circunstancias. De hecho, ha habido un matrimonio que ha solicitado no recibir el bono tras obtener un premio de la Lotería.

Transición Ecológica dispone de los números de cuenta de la mayoría de beneficiarios porque en las solicitudes para obtener el bono se incluía el número al que realizar el ingreso, fuese esa persona el titular o no. A partir de ahí, “la casuística es muy diversa”, según fuentes gubernamentales. Entre otras cuestiones, porque muchas familias no tiene domiciliados los pagos de la luz o porque puede que no tengan cuenta corriente. Para agilizar al máximo la situación, desde el Gobierno han cotejado los dígitos de las solicitudes con los que disponen las comercializadoras del sector eléctrico. También han recibido apoyo desde las entidades bancarias e incluso los Servicios Sociales de los ayuntamientos de toda España.

Finalmente, los verificaron directamente con las personas beneficiarias mediante notificación, pero 116.722 personas de ellas no han respondido las misivas ni han modificado sus datos a través de la web www.bonotermico.gob.es. Las familias recibieron en casa una notificación hasta en tres ocasiones. Y la última forma que ha encontrado el Gobierno para verificar los datos ha sido publicar en el Boletín Oficial del Estado los DNI de quienes no han respondido para pedirles que lo hagan

La inmensa mayoría de familias beneficiarias han recibido ya el importe de su ayuda, pero las personas que no contestaron a las notificaciones, aún no. Para poder obtenerlo, pueden acudir a la sede de la subdelegación del Gobierno de su provincia para recoger la carta y responderla allí mismo. “El procedimiento es muy garantista, así que, quienes no lo hagan, recibirán directamente la ayuda”, explican fuentes de Transición Ecológica. El problema es que algunas de esas cuentas pueden estar canceladas, por ejemplo, y esas personas pierden la ayuda. Tampoco las recibirán quienes no dispongan de cuenta, ya que la única forma de pago es mediante transferencia

Madrid es la provincia donde más personas, concretamente 13.902, no han confirmado los datos de sus cuentas. Le sigue Barcelona con 8.247, Valencia (6.840), Sevilla (6.483), Málaga (6.237), Alicante (5.978) y Cádiz (5.312).