Solo un millón de usuarios tiene el bono social eléctrico a pocos días de que venza el plazo para renovarlo

Los consumidores con derecho al bono social que no lo soliciten antes del 31 de diciembre pierden por completo la posibilidad de beneficiarse del bono social térmico este invierno. Esta ayuda, una única aportación en metálico para la calefacción cuya cuantía varía en función de la renta y del área geográfica, va vinculada al bono social eléctrico y se reconoce automáticamente a todos los consumidores con derecho a este descuento.

La gran diferencia entre el bono eléctrico y el térmico, este último creado el pasado octubre para subvencionar calefacción, agua caliente sanitaria o cocina, reside en que el primero se podrá seguir solicitando en cualquier momento más allá del 31 de diciembre, algo que no ocurre con el segundo. Los beneficiaros del anterior bono social eléctrico que no soliciten el cambio al nuevo modelo antes de finales de año solo pierden la posibilidad de cobrar las cantidades atrasadas desde el pasado 8 de octubre, cuando se les dejó de aplicar el descuento al agotarse el plazo de renovación, pero no pierden el derecho a solicitarlo. El bono social térmico, por otro lado, fue creado como medida urgente para hacer frente a los gastos de combustible —sea este gas natural, butano, gasóleo, pellets...— durante este invierno, y al terminar el año también se agota la posibilidad de recibir esta ayuda.

Los usuarios que se hayan quedado fuera solo pueden esperar a que se adopten medidas en este sentido en la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética que el Gobierno está diseñando. El Ministerio para la Transición Ecológica ha abierto a este propósito una fase de consulta pública previa, que durará hasta el próximo 17 de enero, y ha creado en su página web un acceso público para que ciudadanos, organizaciones y asociaciones hagan sus aportaciones.

Aunque el número de personas que no puede permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada se haya reducido en comparación con los años más duros de la crisis, en 2017 todavía había unos cuatro millones de personas en riesgo de pobreza energética.