La vacuna de la gripe no despega por la baja implicación de los médicos

La vacunación contra la gripe en España no despega. La cobertura se mantiene muy por debajo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Europea. Frente a un objetivo del 75%, España se quedó en la temporada pasada en el 54,2%, según datos del el Ministerio de Sanidad. Todos los actores del sector apuntan a la escasa implicación del personal sanitario como la principal causa, una situación que la falta de impulso de las Administraciones no ayuda a revertir. Los profesionales no se vacunan —solo uno de cada tres lo hizo en 2018— y tampoco inciden lo suficiente para que todos los pacientes de los grupos de riesgo lo hagan. “En España vacunamos bien a los niños, pero queda mucho que mejorar en la edad adulta”, resume el presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), Amos García.