Yo soy Extinction Rebellion. Arrésteme por el planeta

EVA OSTERHEIDER | 21 AÑOS | ESTUDIANTE DE ESTUDIOS AFRICANOS

"Me uní a XR a comienzos de septiembre y he conocido a mucha gente interesante. Las acciones concretas como los bloqueos de calles y puentes son algo totalmente nuevo y con ellas logramos mucho más que con discusiones internas. Siempre he sido activa políticamente en diferentes movimientos y milité en el partido Liberal, pero me di cuenta que no aportaban mucho a la lucha contra el cambio climático. Hasta ahora no he tenido problemas con la policía y tampoco he pesando en ello, pero si alguna me detienen será una gran experiencia".

ARVIN JASPER | 25 AÑOS | ESTUDIANTE DE ECONOMÍA Y ENERGÍA

"Soy parte de XR desde hace un mes. Me he encadené a la Columna de la Victoria y participé en el bloqueo del Puente Marschall en Berlín. Y seguiré participando, la rebelión continua. No he tenido problemas con policía, aunque me ha sacado a la fuerza en algunas protestas. La cárcel es un desafío y no tengo miedo de ser detenido. Seguiré participando, la rebelión continúa. Las medidas que aprueban para luchar contra el cambio climático no servirán para acabar con el problema. Ahora nos enfrentamos a un calentamiento de 3 grados, una catástrofe ecológica y humanitaria terrible que le cambiara radicalmente la vida a millones de personas ¿Y que hace el gobierno? Nada para impedirlo".