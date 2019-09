Se buscan líderes para el gran reto climático

China: el gigante que titubea

Macarena Vidal Liy, Pekín

¿Anunciará China un compromiso más ambicioso para sus metas de cambio climático? He ahí la cuestión. El mayor emisor del mundo quiere ser, en palabras de su presidente, Xi Jinping, un “referente” de la lucha contra esta crisis. En los últimos cinco años ha dado importantes pasos. Pero desde su propio Gobierno llegan voces acerca de que la nueva realidad —y rivalidad— geopolítica y económica hará más difícil fijarse metas más estrictas. “De un lado, China es consciente de la necesidad de apoyar el multilateralismo y mantener el impulso global sobre el clima”, apunta el asesor principal de Política Global en Greenpeace East Asia, Li Shuo. “Del otro lado, las políticas interna e internacional no favorecen un movimiento decisivo (...). Dependiendo del clima político en 2020, Pekín tomará entonces una decisión definitiva”. Porque, más allá de la cumbre de la ONU, el calendario climático de China fija ese año como fecha clave: el Estado debe decidir el próximo plan quinquenal para 2021-2025. Incluir metas más exigentes es clave. Li subraya: “el medioambiente global no puede permitirse titubeos hacia una mayor ambición”.

El vigente plan quinquenal (2016-2021) representó un importante espaldarazo para convertir a China, que hasta entonces había dado prioridad a su desarrollo económico por encima del medio ambiente, en uno de los protagonistas en el combate contra el cambio climático. Para 2020, Pekín preveía aumentar al 15% la proporción de combustibles no fósiles y reducir al 58% el consumo de carbón para generar energía —en 2017 era del 62%—. También pretende reducir para entonces sus emisiones por unidad del PIB al 45% comparado con la de 2005. En París, en 2015, Pekín se comprometió a alcanzar su techo de emisiones antes de 2030. También a que las energías limpias representaran en torno al 20% de su consumo para ese año.

En total, ha puesto en marcha más de un centenar de medidas, desde una fuerte inversión en energías limpias a políticas económicas, pasando por la imposición de límites al consumo de carbón, el cierre de plantas alimentadas por este combustible, la creación de un mercado nacional de intercambio de derechos de emisiones o la imposición de nuevos estándares de eficiencia para los automóviles. Se da ya por hecho que China alcanzará su techo de emisiones antes de 2030. Algún estudio especialmente optimista plantea que será entre 2021 y 2025. Pero Pekín se muestra cauto. La estrategia de reducir emisiones echando el freno a la industria pesada arroja retornos decrecientes; la situación económica, en plena guerra comercial con EE UU, ha obligado a levantar el pie. Las emisiones en 2018 volvieron a crecer tras años de estancamiento y sus inversiones en infraestructuras alimentadas por carbón en otros países han sido objeto de críticas.

Según Lauri Myllyvirta, de Greenpeace, en la primera mitad de 2019 China aumentó sus emisiones procedentes del consumo de combustibles fósiles y de la producción de cemento en un 4%. Y Li Gao, responsable de cambio climático en el Ministerio de Ecología chino, ha lanzado mensajes de advertencia. Ha explicado que “elementos externos, como la guerra comercial, han acarreado impactos negativos e incertidumbres crecientes a la economía global, lo que ha hecho más difícil que China ataje el cambio climático”.