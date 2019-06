España vuelve a la sequía a las puertas de un verano muy caluroso

España ha regresado a una situación de sequía meteorológica —escasez continuada de las precipitaciones— tras 16 meses de "oasis" hídrico, según ha informado este jueves en rueda de prensa Rubén del Campo, uno de los portavoces de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Según el índice SPI (Índice de Precipitación Estandarizado) aplicado a un año, con el que se "trata las lluvias intentado aglutinar los distintos climas de España", se puede hablar efectivamente de sequía en "bastantes zonas" del país, sobre todo de la mitad occidental y del tercio norte, como Galicia, las provincias de Bizkaia, Burgos y Huesca, sur de Castilla y León, Madrid, oeste de Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía occidental y parte de las islas Canarias.

La sequía está más acentuada, según ha detallado Del Campo, en el sur de Castilla y León, oeste de la Comunidad de Madrid y noroeste de Castilla-La Mancha. Del Campo ha recordado que no hay una definición única de sequía, ya que también existe el concepto de sequía hidrológica —volúmenes embalsados por debajo de lo normal—. El índice SPI no hablaba de sequía desde febrero de 2018, ha detallado Del Campo. "Todo el otoño de 2017 y en parte el invierno de 2017-2018 fue muy seco, luego llegó una primavera extremadamente lluviosa, un verano normal y un otoño lluvioso", ha rememorado Del Campo, para concluir que este paréntesis de bonanza, este "oasis", ya se ha revertido.

El experto ha recordado que la "sequía es una constante" en el clima de España. "En los años cuarenta se acuñó el término de pertinaz sequía, tuvimos una brutal en los ochenta, la de noventa, la de 2017 fue muy marcada...", ha relatado, para añadir que las sequías acaban con lluvias torrenciales. "En España no se sabe llover o no llueve o llueve todo de golpe", ha dicho citando a un meteorólogo histórico. El experto ha considerado que, aunque la sequía es habitual en España y no hay una tendencia clara sobre si las precipitaciones van a menos o a más, las temperaturas sí van "claramente en ascenso", por lo que el calor complicará el escenario en la España seca.

El año hidrológico, que va del 1 de octubre al 30 septiembre, arrojaba hasta el 13 junio unas precipitaciones del 15% por debajo de la media, una cifra que lo sitúa como "el tercero más seco del siglo y el 13º más seco desde 1965". La falta de lluvias es más notable en la mitad oeste y en Canarias, mientras que el este está por encima del valor normal gracias a las gotas frías y al temporal de Semana Santa, ha subrayado el experto.

La falta de precipitación —no se refiere a agua embalsada sino a lluvia— es pronunciada en la cuenca del Ebro, que ha recibido "un 30% menos de lluvia" de lo que es normal, y en la del Guadiana, con un 33% menos, mientras que en la del Júcar ha llovido algo más de lo habitual, así como en el Pirineo oriental.

La ausencia de agua se acentúa en lo que llevamos de año natural. Desde el 1 de enero al 13 de junio había llovido un 25% por debajo de lo normal, de forma que todos los meses han sido más secos de lo normal salvo abril. “Hay zonas de la mitad occidental, de Canarias y de Baleares y del nordeste en las que la lluvia no llega a la mitad” de los que es habitual, ha lamentado Del Campo.

El portavoz ha vaticinado que, dadas las características de la estación y las previsiones, seguiremos en sequía meteorológica "todo el verano", incluso puede que entre alguna zona más a sequía durante estos meses. "Lo único que podría revertir la situación sería que septiembre fuera excepcionalmente lluvioso", ha esperado, para recordar que es un mes de "mucha variabilidad". Además de todos los problemas que conlleva la sequía, el meteorólogo ha advertido de que un "campo seco es combustible que puede arder" lo que, sumado a las altas temperaturas que se esperan, puede dar como resultado una "temporada de incendios complicada". A finales de marzo ya habían producido "más incendios de los que se registran en todo un año", ha recordado.

El verano, que comienza el viernes a las 17.54 y que durará 93 días, se espera que sea más caluroso de lo normal, según la predicción estacional de la Aemet, que la meteoróloga Beatriz Hervella ha recordado que es más precisa y fiable que en otras épocas del año.

"Hará más calor de lo habitual en Península y Baleares", ha anunciado Hervella, que ha cifrado el aumento en 0.5 grados de media, casi un grado en zonas de Castiilla y León. En cuanto a las lluvias, es igualmente probable que sea normal, seco o lluvioso. "No hay tendencia clara, los modelos no se ponen de acuerdo", ha indicado Del Campo, que ha recordado que de llover, será poca cosa, ya que el verano en España suele ser seco.