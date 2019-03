Autobuses gratis contra el ‘asesino invisible’ de la contaminación

El socialista Óscar Puente (Valladolid, 1968) está al frente de la coalición de PSOE y Valladolid Toma la Palabra que gobierna su ciudad desde 2015.

Pregunta. ¿Teme que se les acabe pidiendo cuentas a los responsables políticos por no actuar frente a la polución?

Respuesta. La UE lo está haciendo ya. Está amenazando y probablemente impondrá sanciones importantes a ciudades que no han hecho nada. Creo que hay un punto de responsabilidad que es ineludible. Sabemos positivamente que esto causa muertes y problemas de salud. Y cuando ponemos eso encima de la mesa no puede ser que por interés electoral o comodidad nos lavemos las manos. Mi conciencia no me permite admitir, por ejemplo, que en Valladolid, según un estudio de la Universidad, haya 300 muertes al año directamente atribuibles a la contaminación y no hacer nada.

P. ¿El PSOE debe obligar a todos sus alcaldes a implantar planes de anticontaminación?

R. Mi partido ha elaborado un programa electoral para las elecciones municipales, que he redactado yo, y a partir de la experiencia de Valladolid se incluye realizar este tipo de protocolos en todas las ciudades en las que gobernemos. La sensibilidad en mi partido es clara. La presidenta del partido y coordinadora del programa es Cristina Narbona y hay una sensibilidad medioambiental creciente en el PSOE. Si el PSOE quiere ser ese lugar en el que se refugie el progresismo de España como fuimos en tiempos tiene que asumir que debe realizar cambios, y tiene que asumir que la agenda verde, la agenda ecológica, tiene que formar parte de su programa. Creo que el PSOE lo está haciendo y eso me da esperanza de ver que sea capaz de maniobrar para no convertirse en una socialdemocracia como el resto de las europeas a las que Los Verdes y otros partidos les han comido el terreno. Nosotros tenemos que ser el partido verde de España.

P. ¿El ecosocialismo para salvar la socialdemocracia?

R. En parte, sí. No hay nada más que mirar a Europa para darse cuenta de que los partidos socialdemócratas abandonaron la agenda ecológica, que se enredaron demasiado en los intereses empresariales, y aquí estamos demostrando que no. Y con mucho dolor de nuestro corazón, porque el comerciante nos importa mucho.