El dudoso negocio de la criopreservación de humanos

La principal consulta legal que plantean las personas que se han interesado por los servicios de criopreservación de Cecryon es qué pasará con su patrimonio si efectivamente resucitan, según el abogado de Cuatrecasas Pedro Gil. El despacho asegura que ha perfilado una modalidad de herencia fiduciaria. En ella, el causante establece en su testamento que si se cumple una condición, su regreso de entre los muertos, recuperará una parte de su patrimonio.

La criopreservación humana genera rechazo, cuando no desprecio intelectual, en el mundo científico. Este periódico preguntó por ella a tres expertos durante el World Longevity Forum celebrado en Valencia a principios del mes de noviembre. “Está demostrado que una célula o incluso un pequeño grupo de células se pueden congelar, mantener bajo unos criterios de conservación y luego descongelar y utilizar. Pero hacerlo con un organismo completo y que además está muerto no tiene ninguna base científica”, respondió el catedrático de Fisiología de la Universidad de Valencia Federico Pallardó. “A mí me parece que no tiene mucho sentido. Yo no lo haría”, afirmó María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. “No hay nadie que haya criopreservado siquiera un ratón. Cuando lo hagan y al medio año lo despierten, empezaremos a hablar”, zanjó el investigador en envejecimiento José Viña.