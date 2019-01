Francia sienta en el banquillo a un poderoso cardenal por silenciar casos de pederastia

El del cardenal Philippe Barbarin es el tercer juicio a un responsable eclesiástico en Francia por silenciar casos de pederastia entre curas que estaban bajo su responsabilidad. El primero fue en 2001. El segundo concluyó el pasado noviembre, solo mes y medio antes del caso de Lyon. No es casual que dos de los tres únicos casos juzgados en casi dos décadas se hayan producido de forma tan sucesiva. Es una muestra más del cambio sustancial que ha vivido toda la sociedad francesa en los últimos años respecto a la pederastia en la Iglesia. “Hoy en Francia la imagen de la víctima ha cambiado, afirma François Devaux.

También la Iglesia “se ha reformado. Quedan aún cosas por hacer, pero por fin se ha movido, ha puesto en duda muchas cosas, ha recibido por fin a las víctimas”, señala en referencia a la Conferencia Episcopal de noviembre, cuando los obispos recibieron por primera vez a víctimas de pederastia. También aprobaron la creación de una comisión independiente que deberá “arrojar luz sobre los abusos sexuales contra menores en la Iglesia católica desde 1950”. Al frente de dicha comisión, que tiene un máximo de dos años para presentar sus conclusiones, ha sido nombrado un hombre que genera también un amplio consenso: Jean-Marc Sauvé, vicepresidente honorario del Consejo de Estado, el órgano consultivo supremo del Estado francés.

Además, en verano se modificó el Código Penal para que se reconozca que el delito de no denunciación no es un acto puntual sino “continuo” y por tanto reprochable mientras no se acuda a la justicia. Y a pesar de haber rechazado la creación de una comisión específica sobre la Iglesia, el Senado aprobó en noviembre una “misión de información sobre la pederastia” que, aunque analice casos más allá de los de los religiosos, tiene como principal misión estudiar “la omertá en el seno de la Iglesia”, declaró el senador socialista Jean-Pierre Sueur.