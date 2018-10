Francia juzga un caso de pederastia en la Iglesia tras décadas de silencio

En las últimas semanas, la Iglesia católica francesa se ha visto sacudida por el suicidio de dos curas, ambos de 38 años, que estaban siendo investigados por presuntos abusos de menores. El obispo Blaquart, responsable en última instancia del juicio que ahora se celebra contra su predecesor en Orleans, presidió el lunes el funeral de uno de los religiosos sin evocar abiertamente las sospechas de pederastia que rodean su muerte, señaló el diario La Croix.

El proceso de Orleans ha comenzado además unos días antes de la asamblea de otoño de la Conferencia de Obispos de Francia (CEF), que se celebra este sábado. Ese mismo día, los obispos debatirán la cuestión de los abusos sexuales contra menores. "No tenemos miedo de mirar lo que ha pasado", aseguró el presidente de la CEF, monseñor Georges Pontier, a comienzos de octubre. A la cita no acudirá, sin embargo, una de las figuras claves de las denuncias, François Devaux. El presidente de Parole Liberée considera que es una operación cosmética y no un acto real de contrición.