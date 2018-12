Creyente de niña en una familia sin devoción / devota de adulta:

"Hablo por teléfono casi todas las noches con un monje de clausura para charlar de fútbol y de la vida" (Begoña Luengo, 52 años, dependienta en una gran superficie, Madrid)

"Soy un caso atípico. En mi casa nadie me hablaba de religión. No fui a colegio religioso, pero a los ocho años empecé a ir sola a misa. Me sentía muy arropada, me gustaba rezar, cantar en el coro... Ahora la gente tiene muy mala experiencia con los curas en general, pero yo desde niña no tuve ninguna, siempre me arroparon. Mi fe nunca ha estado en duda, ni siquiera cuando fallecieron mis padres con poca diferencia de tiempo. Creer me aporta me aporta tranquilidad y fuerza ante las adversidades. Le digo a todo el mundo que soy creyente, sin sentir vergüenza, y no pertenezco a ningún movimiento de la Iglesia. En mi trabajo la mayoría de mis compañeros no cree, y no hay ningún problema conmigo. Les digo "rezo por vosotros" (tengo una lista de personas por las que pido a Dios) y me lo agradecen. Puse una Virgen del Pilar junto al sitio donde cobramos, y ni siquiera una compañera testigo de Jehová me ha puesto nunca objeción. Hace unos doce años empecé a pasar algunos días en monasterios y en el de Santa María de Huerta (Soria) encontré mi lugar. Hablo casi cada noche con el padre Ignacio, un monje muy mayor que entró allí con 14 años. Los dos somos muy del Real Madrid y comentamos los partidos o charlamos sobre la vida. Soy muy clásica, pero reconozco que si la Iglesia no abre la mano en algunas cosas, como dar la comunión a los divorciados, hay gente se les va a ir".

▲Volver al reportaje

Creyente de niña / practicante "a su manera" de adulta:

"De jovencilla el cura me regañó en público por llevar una blusa con la manga a la sisa; me alejó de la Iglesia" (Pepa Ruiz Martín, 70 años, jubilada, Fuentevaqueros, Granada)

"De niña viví una disciplina religiosa dura en la escuela. Vi cómo se castigaba a quien se negaba a leer la doctrina. De jovencilla, el cura nos llamó la atención a mi hermana y a mí por ir con manga a la sisa. Otra vez, en la misa de año nuevo, les negó la comunión a jóvenes que se habían acercado a tomar comunión, por el simple hecho de haber ido la noche anterior al baile de las uvas. Desde que me llamó la atención me negué a volver a misa. Los curas son el ejemplo del 'haced lo que digo, pero no lo que hago'. No pude tener estudios, pero me encanta leer. A medida que amplié mi cultura, confirmé lo que ya pensaba. Ahora sigo creyendo en Dios, pero practico una religión a mi manera: visitando enfermos o personas solas, ayudando a necesitados, colaborando con ONG... Una de mis mejores amigas es muy creyente y practicante. Yo soy progresista y ella tiene otras ideas políticas, pero eso nunca es motivo de discusión".

▲Volver al reportaje

Creyente de niño / ateo y activista contra creencias acientíficas de adulto:

"Hacerme ateo y dejar de creer en supersticiones supuso aceptar primero que mis padres me habían inculcado una sarta de mentiras" (Víctor Brito, 50 años, orientador laboral, Santa Cruz de Tenerife)

"En mi familia somos nueve hermanos. Con los más mayores, que dudaban, había tanta diferencia de edad que no me hablaban de religión. Mis padres nos obligaban a ir a misa. Con el ánimo de que no nos pasara nada a ninguno, nos inculcaron todo tipo de falsas creencias. Por ejemplo, no podíamos salir a la calle hasta pasada una hora después de bañarnos con agua caliente o, si tomábamos leche, ya no podíamos comer otra cosa. Me hicieron pasar mucho miedo y me convirtieron en hipocondríaco. En la universidad empecé a ponerlo todo en duda. Pero fue duro: suponía aceptar primero que lo que me habían inculcado mis padres era una sarta de mentiras. Me costó muchos años. Y ese proceso fue en paralelo a liberarme de la creencia en Dios, que también servía para asustar. Conocí a ateos, leí libros de autores que hablaban del pensamiento mágico, de todo lo que aceptamos sin cuestionárnoslo. Produjo un cierto choque con mi familia, pero he preferido dejar de hacer 'apostolado' ateo; discuto, porque las ideas son discutibles, pero no voy más allá de mis publicaciones en Facebook para no crear mal rollo, aunque también opino que la creencia en Dios no puede ser una especie de cheque en blanco que impida rebatirla. Terminé apostatando en 2017. Le pregunté a mi padre, que ya tenía más de 90 años, dónde me habían bautizado para conseguir la partida de bautismo y hacer los trámites, y evadió la cuestión con bromas. Pero luego me dijo: 'como para ti es importante esto, cuando te llegue la carta de apostasía, me avisas'. Y así se cerró esa parte 'familiar' de mi ateísmo, de manera maravillosa, con el respeto de mi padre".

▲Volver al reportaje

No religiosa de niña / "convertida" y practicante de adulta:

"Estudiando medicina me di cuenta de que el cuerpo humano tenía que ser obra de una inteligencia superior"(María del Mar Merino, 57 años, médica, Jaén)

"La familia de mi padre no era practicante y la de mi madre no creía. Iba a un colegio laico. Tuve lo que se dice una adolescencia descarriada. En la facultad no practicaba en absoluto, pero me fascinó ver que el cuerpo humano era una máquina perfecta, de una ingeniería inalcanzable, obra de una inteligencia superior. Con algo más de treinta años tuve un accidente de tráfico que me dejó durante meses en una silla de ruedas. Una amiga vino a visitarme. Su caridad y su alegría me atrayeron. Luego, cayó enferma ella y vi cómo vivía su enfermedad de una manera especial. Tenía algo diferente de las demás personas. Su contacto me llevó a convertirme, a pedir perdón, y con 34 o 35 años hice la confirmación entre un grupo de jóvenes. Mi familia se quedó un poco extrañada. Yo viví mi conversión como la vuelta del hijo pródigo, como una alegría. Ahora intento recibir la mayoría de los sacramentos que puedo, voy a la parroquia, hago apostolado. No es que otros no tengan fe, es que a veces es más fácil vivir sin Dios que con un Dios que te exige hacer las cosas 'como Dios manda'. Hay un prejuicio contra la Iglesia, y los medios de comunicación tienen parte de culpa, porque se ponen en primera página casos de pederastia que son solo algunos. La iglesia no son solo los curas, somos los que estamos delante y detrás del altar. Y creo que hay más creyentes de lo que parece".

▲Volver al reportaje