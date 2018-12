“Queremos vivir sin miedo”

El arte ha sido este miércoles el vehículo que profesores y estudiantes de la Escuela Universitaria de Magisterio de Valencia —donde Laura Luelmo cursó el máster para ser profesora de Dibujo— han utilizado para expresar su dolor por el asesinato de la joven zamorana. Y el resultado ha sido un mural con mensajes de decenas de jóvenes que han reivindicado vivir sin miedo y expresado, con vivos colores en una pared, su impotencia, rabia y repulsa por este nuevo caso de violencia machista.

"Era una mujer valiente", ha recordado Amparo Alonso, coordinadora en la especialidad de Dibujo del máster que cursó Luelmo. La conocía y esta mañana ha leído un escrito de la joven asesinada donde volcaba sus impresiones sobre una beca para viajar a Nápoles, Barcelona o México. Eligió la más arriesgada. "Llegué allí sola [a México], con ganas de vivir pero con el miedo inculcado por la gente que creía que sabía [de ese país]. Pero empecé a soltarme y me di cuenta de que la gente era maravillosa y siempre estaba dispuesta a ayudar", ha releído la profesora.

"Tenemos que velar por reconducir estas conductas", ha dicho Alonso dirigiéndose a los futuros educadores que se sentaban en el auditorio. "Sé que como futuros profesores lo vais a lograr pero es un papel especialmente depositado en nosotras, las mujeres. Una responsabilidad que nos toca a las mujeres del siglo XXI; debemos estar dispuestas a luchar por todas".

En la primera fila del salón de actos, la rectora de la Universidad de Valencia, Mavi Mestre, mostraba su apoyo a la familia de la escuela de Magisterio y condenaba con firmeza este nuevo caso de violencia machista. "Solamente desde la educación podremos erradicar cualquier tipo de violencia, especialmente la que se ejerce sobre las mujeres", ha resaltado. Emocionada, como el resto del auditorio, la rectora ha escuchado a Isabel Piqueras, de 30 años, compañera de máster de Laura, cantar a su antigua compañera.

Piqueras ha cantado con la voz medio estrangulada Imagine, la mítica canción de John Lennon, y Tenía tanto que darte de Nena Daconte. "Era muy vital, muy positiva y tenía un talento brutal para pintar; de hecho había expuesto su obra en México. Era imposible no quererla”, ha explicado Ia compañera a la salida del acto. “No podemos vivir siempre con miedo e inquietud”, ha rechazado.

Adrià Calaforra fue el profesor de Dibujo que dirigió a Laura en su trabajo de fin de máster. "Era un encanto de alumna y persona", ha subrayado. "Vi la noticia de su desaparición pero no oí el nombre. Cuando me avisaron por whatsapp que era ella, me impactó. Lo mejor que podemos hacer por Laura es trabajar e investigar todo lo que podamos desde la Educación para evitar esta violencia", ha reivindicado.

ampliar foto El mural con mensajes de dolor y reivindicación. M. TORRES

Ana Rodrigo, alumna de segundo de Bachillerato Artístico en el Instituto de Secundaria Lluís Vives, de Valencia -allí fue donde Luelmo hizo las prácticas del máster-, ha señalado que el minuto de silencio que guardó el martes no le pareció suficiente y por eso ha decidido sumarse a la acción de hoy para "parar este escándalo".

Esta alumna ha escrito varios lemas en el mural. "Estamos hartas de no poder ir por la calle. Esta chica salió a correr y ahí ocurrió toda la tragedia; ya no podemos ni salir a correr ni ir a clase tranquilas ni volver a casa de fiesta ni nada de nada", ha lamentado, para recalcar "todo lo que por desgracia nos queda todavía para solucionarlo".

Para María y Esther Romero, alumnas de máster de 23 y 22 años, el asesinato de Laura es horrible. "Tenemos que ser libres, no víctimas", dice la primera. "MI familia me repite que tenga cuidado pero tenemos que tener la misma libertad que los hombres. Queremos vivir sin miedo". Y detrás de ambas, otro mensaje en el mural: "De camino a casa quiero ser libre, no valiente".