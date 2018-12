El asesino de Laura Luelmo: “La desnudé y traté de violarla”

Agentes de la Guardia Civil durante la búsqueda de Laura Luelmo. atlas

Bernardo Montoya, el asesino confeso de Laura Luelmo, ha reconocido que engañó a la mujer. “La chica salió de su casa y se me acercó a preguntarme algo. Yo estaba sentado en una silla en la puerta de la mía que están frente a frente. Ella me dijo: 'Hola vecino, ¿sabrías de algún supermercado por aquí? Es que soy nueva'. Yo le respondí: 'Claro mujer'. Y le di una dirección. La engañé porque la mandé a un callejón sin salida donde no había supermercado ni nada”, ha declarado a la Guardia Civil, según fuentes de la investigación, informa Patricia Ortega Dolz.

Este es el comienzo de la confesión de Bernardo Montoya que adelantanos en exclusiva @EspejoPublico En unos minutos la declaración íntegra. Se arrepiente y pide “perdón. pic.twitter.com/5JKcaD8SC4 — Nacho Abad (@Nacho_Abad) 19 de diciembre de 2018

“En cuanto se alejó un poco corrí a por mi coche y llegué primero al callejón. Esperé a que llegara, la agarré y la golpeé contra el maletero de mi coche. Quedó inconsciente en el suelo. Tenía una cuerda en el vehículo y aproveché un trozo para atarle las manos a la espalda. La metí en el maletero del coche, la tapé con una manta y la conduje hasta el lugar donde la encontraron. Al llegar, la desnudé de cintura para abajo y traté de violarla, pero a pesar de que ella estaba inconsciente no lo conseguí. Lo intenté pero nada. Juro que al final no la agredí sexualmente”, ha declarado Montoya a la Guardia Civil.

El principal sospechoso de la muerte de Laura Luelmo, comenzó el interrogatorio mintiendo a los agentes de la Guardia Civil, que le tomaron declaración en presencia de su abogado durante largas horas en el cuartel de Valverde del Camino, donde permaneció durante toda la jornada de ayer martes. Hasta altas horas de la madrugada mantuvo versiones insospechadas e imposibles para eludir su responsabilidad sobre el crimen, según fuentes del caso. Sin embargo, a primera hora de la mañana "ha confesado", señalan fuentes de la investigación, que aseguran que de su confesión se deduce que "no estuvo secuestrada".