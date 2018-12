La prisión permanente revisable caldea la sesión de control al Gobierno

El debate sobre la conveniencia o no de derogar la prisión permanente revisable ha caldeado y se ha colado con tensión y cruce de acusaciones en la última sesión de control al Gobierno del año este miércoles en el Congreso, con el fondo del asesinato a la joven Laura Luelmo. Desde que apareció el cuerpo de la profesora el PP se ha impuesto en el primer plano la defensa de la Prisión Permanente Revisable con exigencias al gobierno para que no la derogue y es lo que ha reafirmado este miércoles su líder, Pablo Casado. Esa ley está en vigor. El PSOE, antes y después de llegar al gobierno el pasado julio, decidió esperar a la decisión del Tribunal Constitucional sobre la pulcritud constitucional de esa ley aprobada en 2015 con el criterio en contra de toda la oposición. El presidente Pedro Sánchez ratificó en el debate que no piensa derogarla y anunció medidas para proteger más a las mujeres dentro del actual Código Penal.

Con alusiones a esta ley ha abierto este miércoles la última sesión de control al Gobierno de este año en el Congreso. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha planteado un minuto de silencio por la profesora zamorana Laura Luelmo. Y en la primera pregunta, antes de la registrada sobre Cataluña, que era la prevista, Pablo Casado ha pedido al Gobierno que no derogue esa ley aprobada por el PP en solitario hace algo más de tres años. A su juicio esta medida del Código Penal es la mejor para evitar reincidencias en delitos de violencia sexual. La primera precisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido el recordatorio de que "la prisión permanente revisable está en vigor y no ha evitado este cruel asesinato". Y, como es doctrina asentada en el PSOE, ha reafirmado que no piensa derogarla sino que sigue a la espera del pronunciamiento del Constitucional pero ha anunciado que aprobará medidas en el Consejo de Ministros para proteger mejor a las mujeres.

El presidente Sánchez aprovechó su respuesta a la apelación de Casado para anunciar que el Consejo de Ministros de su Gobierno aprobará medidas próximamente "para reforzar la seguridad de las mujeres y sus libertades" .

La vicepresidenta Carmen Calvo ha precisado más tarde, ya en los pasillos, que el presidente no había tenido tiempo para explicar que el Gobierno está "pensando y reflexionando" sobre la idea de profundizar en las posibilidades que ofrece el actual artículo 106 del Código Penal para dar "más seguridad ante las personas peligrosas después de que hayan cumplido sus penas". Calvo ha comentado que frente a los delitos más graves y de difícil reeducación o reinserción, según los especialistas, se podrían buscar más fórmulas y garantías de vigilancia cuando salgan en libertad tras cumplir sus condenas para ser "más efectivos y útiles". La vicepresidenta habló de "libertad controlada" para saber mejor sobre sus movimientos y domicilios y se quejó de que la derecha y el PP hagan un uso constante de este tipo de "dramas gravísimos" para generar angustia "con políticas de bajo nivel".

En la actual redacción del artículo 106 se alude sobre la libertad vigilada a una serie de posibles medidas de sometimiento al condenado con control judicial. Y entre las mismas se indica la opción de que el afectado esté siempre localizable mediante aparatos electrónicos; a la obligación de presentarse periódicamente en el lugar que el juez establezca; comunicar inmediatamente en el plazo y como diga el juez su cambio de residencia o puesto de trabajo; la prohibición de ausentarse de esos lugares sin autorización judicial; la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima, familiares u otras personas que determine el juez; así como la prohibición de acudir o residir en determinados territorios, zonas o establecimientos; la prohibición de desempeñar determinadas actividades; la obligación de participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación sexual y la de seguir tratamiento médico externo o de someterse a un control médico periódico.

El líder del PP había exigido antes al PSOE y otros partidos que no deroguen esa iniciativa porque la considera "la "mejor fórmula para evitar esta reincidencia y que los asesinos y violadores estén en la cárcel y no con permisos". Casado recordó, además, que su partido defiende también reformas para penalizar más los asesinatos con ocultación como algo plenamente constitucional.

Pedro Sánchez le recalcó a Casado que la prisión permanente revisable está "en vigor" y no quiso polemizar más. Ese cruce de acusaciones quedó para otros dirigentes, que entraron rápidamente al debate. Sobre este mismo tema intervino la portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, que calificó como "infame" lo que acababa de hacer Casado al introducir la discusión sobre reformas del Código Penal en el drama de la profesora de Huelva y exigió con énfasis al líder popular que no utilizase ese asunto en la controversia política: "Déjenos en paz a las mujeres". Y en un tono duro y contundente le espetó que las mujeres ahora en España no necesitan según su criterio discusiones o debates sobre la prisión permanente revisable sino "políticas públicas antes de que nos maten".

La vicepresidenta Carmen Calvo agradeció más tarde, en su respuesta a Belarra que la diputada de Podemos hubiese gastado parte de su tiempo sobre una pregunta de vulneración de derechos laborales para defender a las mujeres "frente a la derecha, que no lo ha hecho nunca". Más tarde, en otro momento de la sesión de control, una diputada del PP, Belén Hoyo, reprochó a Belarra esa descalificación de Casado cuando Podemos se levantó en su día de la mesa de negociación del pacto de violencia de género.