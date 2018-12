La profesora que podía pintar toda la noche

La televisión colgada en una esquina de la cafetería Venecia sube de repente de volumen. Cesa el murmullo, pero la conversación es la misma. El asesinato de Laura Luelmo Hernández cambia de plano, de la barra y la mesa sobre la que para una partida de mus a la pantalla. En la tele hablan vecinos de El Campillo, en Huelva, donde vivía desde hacía diez días; a 501,6 kilómetros de allí, en el Venecia, lo hacen los de Villabuena del Puente, en Zamora, el pueblo de los abuelos maternos de la profesora. Menean la cabeza mientras recuerdan a “la nieta de Chencha” pasando frente a ese mismo local hace apenas una semana, en el puente de la Constitución.

La casa familiar está cerrada.Todos han bajado a Campillo y esperan la autopsia de su hija muerta. El padre, ingeniero agrónomo en Agricultura de la Junta de Castilla y León recién jubilado. La madre, empleada en el servicio de Empleo de Zamora, y sus hermanos, un chico y una chica menores que ella, antiguos alumnos del colegio Sagrado Corazón de Jesús de Zamora.

En el mismo pueblo zamorano está la vivienda de Teófilo Jiménez, el novio de Luelmo. Campeón de motocrós, treintañero, conocido y querido por todos los vecinos. El último con el que habló.

MÁS INFORMACIÓN Detenido un vecino de Laura Luelmo recién salido de la cárcel como sospechoso de su muerte

“De haber sabido que [Montoya] había vuelto al pueblo nos habríamos levantado para echarlo”

La maestra que no pudo conocer a sus alumnos

OPINIÓN ‘Desaparecedores’

También la homenajearon en Valencia, donde estudió hace cuatro años el máster de Dibujo para ser profesora en la antigua facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia. “Era una mujer dulce, cariñosa y paciente”, dice la profesora Carmen María, su tutora en los tres meses de prácticas que hizo en un instituto valenciano. “Hoy [por ayer] nos acordábamos de ella. Mi compañera Ana y yo les hemos explicado a los alumnos que estas cosas no pueden pasar”. La joven zamorana llegó a las prácticas con apenas 22 ó 23 años, recuerda la docente, la misma edad que su hija. “La recuerdo tan joven, tan valiente… Cuando le hablaba en castellano me respondía: ‘No, no, en valenciano y así aprendo’. Era bonica por los cuatro costados, un amor de chiquilla”, añade. Cuenta que los alumnos la querían mucho, que era una chica muy respetuosa. “Ella pintaba al óleo y se preparó una unidad didáctica para Bachillerato sobre el tema. Le gustaba mucho”, añade María, informa Cristina Vázquez.

Después de Valencia, se trasladó a Madrid para hacer un máster de Diseño. Allí participó en una jornada de puertas abiertas de la Biblioteca Nacional de España (BNE). Su tutora en su museo, Gema Hernández, cuenta que la conoció hace dos años en las prácticas del máster: “Era alegre, algo tímida quizás, pero con muchas ganas de abrirse camino y perfeccionarse en su trabajo. Consciente de que estaba labrándose su futuro”. Allí realizó unas caricaturas que fueron todo un éxito, según publicó la Biblioteca en su propia cuenta de Twitter, informa Javier Portillo.

La pena se sintió también a más de 8.000 kilómetros, en México, donde pasó un año de intercambio entre 2013 y 2014 en la Universidad de las Américas de Puebla. “Era una persona muy linda, bella físicamente y hermoso ser humano”, explican sus amigas Lidia G. Zapata y Rocío Herrero.

Siempre quería ayudar, ofrecía casa y comida: “No tenía una pizca de maldad”. Le encantaba salir a bailar con los amigos, aprender salsa y bachata: “Decía que le encantaba la cosa latina”. Pero sobre todo disfrutaba pintando. Laura podía pintar toda la noche: “Era cuando le venía la inspiración”. En esos ratos, charlaba sobre todas las cosas que le quedaban por hacer: “Era una mujer preparada con miles de cosas por vivir”.