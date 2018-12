Detenido un vecino de Laura Luelmo recién salido de la cárcel como sospechoso de su muerte

A Laura Luelmo le bastaron tres días en su nueva casa de El Campillo (Huelva) para percatarse de que el vecino de enfrente no era de fiar. Así se lo hizo saber a su novio antes de que se le perdiera el rastro el miércoles pasado. Cinco días después, el cuerpo sin vida de la joven de 26 años fue hallado por un voluntario con "evidentes signos de violencia", según fuentes de la investigación, en un terraplén a escasos cinco kilómetros de su casa, oculto entre matorrales de jaras y semidesnudo. Casi 24 horas más tarde, la Guardia Civil ha detenido a ese hombre que inquietaba a la joven zamorana, su vecino de enfrente, Bernardo Montoya, que apenas llevaba dos meses fuera de la cárcel tras haber cumplido una pena de 17 años y haber sido condenado a 22 años y dos meses. El arrestado se ha convertido automáticamente en el principal sospechoso de este crimen que ha consternado ya a toda España. El detenido, al que se le tomó declaración la semana pasada y que ha estado controlado en todo momento, según fuentes de la investigación, tiene un largo historial de antecedentes penales: "Asesinato, allanamiento, obstrucción a la Justicia, quebrantamiento de condena, robos con violencia", según fuentes de Instituciones Penitenciarias. Su primer ingreso en prisión fue en 1994 y salió en octubre de 2018.

En el escaso tiempo que Bernardo, de 50 años, llevaba en El Campillo ya se había hecho ver en el vecindario. De "pelo canoso" y "apariencia robusta", el hombre pasaba los ratos sentado a la puerta de la destartalada casa familiar en la que vivía, en la calle Córdoba, 1, justo enfrente de la de Laura Luelmo. La vivienda pertenecía al padre de Bernardo y se convirtió en el refugio que el hombre encontró tras salir de prisión. El sospechoso cumplió prisión, entre otros delitos, por asesinar a una anciana en la cercana localidad de Cortegana en el año 1995, según la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva de noviembre de 1997 a la que ha tenido acceso El PAÍS.

Cuando no estaba en su casa, se movía en un coche Alfa Romeo negro que solía tener aparcado en los mismos alrededores en el que todavía se encuentra el Kia azul que fue propiedad de Luelmo. Un vecino de la calle recuerda como su vehículo se convirtió en tema de conversación con Bernardo, el pasado martes 11 de diciembre, un día antes de la desaparición de la joven. “Me comentó que tenía la dirección regular y que lo necesitaba para irse a Cortegana, su pueblo. Le dije que lo llevase al taller, pero me dijo que no tenía dinero”, rememora el vecino en un bar cercano.

La vivienda del presunto asesino estaba justo enfrente de la de la joven, ubicada en la calle Córdoba,13. Fue una compañera de trabajo del instituto de Nerva la que le cedió la propiedad, escriturada a su nombre, pero vacía en esos momentos. Curiosamente, esa vivienda también perteneció a la familia de Bernardo en el pasado. Su padre compró tanto el número 1 como el 13 de la calle Córdoba, aunque años después se deshicieron de la que se acabaría convirtiendo en la nueva casa de la zamorana.

La mayoría de los algo más de 2.000 vecinos de El Campillo conocían del pasado presidiario de Bernardo. “En 2008 atacó a una joven del pueblo con un cuchillo. Creo que fue durante un permiso de la cárcel”, recuerda un vecino de las inmediaciones de la calle Córdoba. Antes de este suceso que le llevó de nuevo al banquillo, Bernardo ya se las había visto con la justicia tras un asesinato en Cortegana, el pueblo en que ha vivido la mayor parte de su vida.

El 13 de diciembre de 1995, el que ahora es de nuevo sospechoso de asesinato mató a una anciana de 82 años en Cortegana en su casa tras asestarle reiteradas puñaladas en la espalda y el cuello con un machete. Con esta brutal agresión, Bernardo intentaba evitar que la mujer declarase en un juicio por robo contra él. En el juicio se consideró probado que el hombre iba drogado, tras consumir heroína y cocaína, sustancias a las que era adicto. La Sección de la Audiencia de Huelva le condenó a 17 años y siete meses de prisión y a una pena de cinco años de destierro de Cortegana.

Gemelos con vidas gemelas

Bernardo tiene un hermano gemelo, Luciano, que también tiene delitos de sangre. Cuando el primero ya estaba en la cárcel por el asesinato de la anciana, el segundo mató a una mujer de 35 años en el año 2000. El modus operandi de Luciano no distó mucho del de Bernardo. Fue condenado 15 años por esperar a esta joven en su casa para acabar con su vida, también en represalias por denunciarle por el robo de una cartera.

Algunos medios, durante estos días, han apuntado que Luciano era el sospechoso principal de la muerte de Laura Luelmo. Pero la acusación era imposible: cuando la mujer fue asesinada Luciano estaba en prisión cumpliendo pena, y no abandonó la cárcel hasta el día de ayer.

Los crímenes de Bernardo y Luciano abrieron una escalada de violencia en Cortegana que cinco años después llegaron a sus cotas máximas con la muerte violenta de un joven en enero de 2005, un suceso en el que también estuvieron implicados otros miembros de su entorno. Pertenecen a una familia con nueve hermanos, repartidos por toda la provincia de Huelva, según fuentes próximas a la investigación. Parte del pueblo acusaba a la familia de ambos hermanos, de etnia gitana, de estar detrás de esta escalada de agresividad un pueblo de casi 5.000 habitantes, tal y como publicó la prensa local en aquellas semanas. Les acusaban de haber roto la paz del pueblo, después de haber llegado desde Badajoz junto al resto de su familia diez años atrás.