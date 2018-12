Campaña europea por un etiquetado que indique el origen de los alimentos

Una campaña europea quiere forzar a la Comisión Europea a legislar para que el etiquetado de los alimentos indique claramente el origen de los alimentos. En España la iniciativa la promueven la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). El objetivo es reunir el millón de firmas (40.000 españolas) necesario para poner en marcha una iniciativa ciudadana europea al respecto.

Según una encuesta de la OCU, "un 59% de los consumidores considera muy importante conocer el origen de los alimentos que compra y consume, e incluso están dispuestos a pagar hasta un 10% más por saber ese dato".

Para los productores de alimentos, hacer saber dónde se produce cada vegetal o animal es una manera de dar valor a su actividad. “Sin agricultores y ganaderos, no hay alimentos. La sociedad no puede olvidar eso”, ha señalado Montse Cortiñas, vicesecretaria general de la UPA, quien ha afirmado que el reconocimiento del origen no tiene por qué implicar un encarecimiento de los productos a los consumidores. “No es nuestra intención”, asegura. “Pero sí un reparto más justo de los márgenes a lo largo de la cadena”.

“Si los agricultores quieren decir de donde vienen sus productos y los consumidores queremos conocerlo, ¿por qué la información se pierde por el camino?”, se pregunta la OCU, que ha afirmado que las industrias y envasadores usan el origen de los alimentos solo cuando creen que les supone una ventaja competitiva, “no pensando en los derechos del consumidor”, lo que en 2018, “es inasumible”. “Reconocer el origen ni es difícil ni caro”, como en ocasiones se alega por parte de la industria con el objetivo no mostrar esta información, ha remarcado la organización en una nota.