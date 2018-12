La cumbre del clima rebaja la ambición para evitar un fracaso

La cumbre del clima de la ONU que se celebra en la ciudad polaca de Katowice, la conocida como COP24, ha conseguido cerrar un pacto este sábado que servirá para desarrollar el Acuerdo de París a partir de la próxima década. Las tensiones entre los bloques de países a la hora de asumir que es necesaria más ambición en la lucha contra el cambio climático han estado muy presentes en las negociaciones. A un lado se ha situado EE UU y Arabia Saudí; al otro, la Unión Europea y un grupo de países en desarrollo, que intentaban incrementar la ambición.

Además, no se ha podido completar todo el trabajo de desarrollo del Acuerdo de París. El apartado referido a los mercados de carbono (el intercambio de cuotas de emisiones de gases de efecto invernadero entre países) ha bloqueado durante horas la negociación. Finalmente, ante las pretensiones de Brasil, cuya economía se ve favorecida por este tipo de mecanismos al contar con amplias zonas forestales, se ha decidido que este asunto se cerrará dentro de un año, en la próxima cumbre, que se celebrará en Chile. Sí se han aprobado el desarrollo normativo en materia de transparencia común, recortes, adaptación a los impactos del calentamiento global y financiación. Estas normas son clave para que se aplique el Acuerdo de París a partir de la próxima década.

Teresa Ribera, la ministra española para la Transición Ecológica, ha participado hasta el último momento en las negociaciones, que se han retrasado casi un día. Ha lamentado que el resultado final no es "todo lo ambicioso" que España y la UE hubieran querido, pero ha destacado que es un momento muy complicado para el multilateralismo, en referencia a los Estados como EE UU que boicotean instituciones como la ONU.

Por ese motivo, algunos observadores creen que es milagroso que se haya conseguido cerrar un pacto en la cumbre del clima de Katowice; otros, entre ellos muchos representantes ecologistas, se muestran decepcionados con el resultado, por su poca ambición. "Nadie va a quedar satisfecho después de estas negociaciones", advirtió António Guterres, secretario general de la ONU, el viernes (cuando debería haber terminado esta cumbre) a las ONG. Guterres ha tenido que acudir a Katowice para involucrarse en la recta final de las negociaciones ante el riesgo de fracaso. Los cambios en muchos Gobiernos, con la irrupción de líderes como Donald Trump que rechazan el multilateralismo e, incluso, el cambio climático, han dificultado el desarrollo de esta cita.

Pero, finalmente, en la cumbre de este año se ha conseguido sacar adelante la mayor parte del reglamento que servirá para desarrollar el Acuerdo de París, que debe empezar a aplicarse cuando caduque el Protocolo de Kioto en 2020.

Sin embargo, una de las batallas más duras ha sido la que afecta a la declaración final de la cumbre, la llamada decisión, que tiene un carácter más político. Ese texto debía instar a los países a ser más ambiciosos y a presentar planes de recortes más duros. Y en el centro de la discusión sobre ese texto (que debía ser consensuado por los casi 200 países presentes) ha estado el informe elaborado por el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, por sus siglas en inglés). Ese documento detalla los riesgos a los que se enfrenta el planeta si la temperatura supera de media los 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales (ahora ese aumento está ya en un grado).

Las alusiones a este informe y a sus principales conclusiones (básicamente, que el mundo se queda sin tiempo y que en 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero deben ser la mitad que ahora) han estado en el centro de la discusión en Katowice. Mientras EE UU, Arabia Saudí, Rusia y Kuwait querían restar importancia al informe y a sus conclusiones, otros Estados querían que ese documento científico estuviera en el centro de la discusión.

El Acuerdo de París tiene como objetivo que la temperatura media del planeta no supere los dos grados y que se intente que incluso se quede por debajo del 1,5. Para ello, todos los países deben presentar planes para recortar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Las que hay sobre la mesa no son suficientes, ya que llevarían al planeta a los 3 grados a final de siglo. Y el informe del IPCC cifraba lo que deben hacer los países para cumplir el objetivo más ambicioso, el de 1,5: reducir alrededor de un 45% sus emisiones sobre los niveles actuales. Pero las referencias directas a ese recorte necesario se han eliminado de la declaración. "Me hubiera gustado un lenguaje más explícito", ha reconocido Ribera.