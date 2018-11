Valencia reparte entre los hijos y la actual pareja las ayudas a familiares de fallecidas por violencia machista

La Generalitat valenciana repartirá al 50% sus nuevas ayudas para familiares de víctimas mortales de la violencia machista entre los hijos de la mujer y la pareja, siempre que el hombre no sea el autor del crimen ni tenga denuncias por maltrato. La norma, que se tramita en las Cortes Valencianas, eleva las ayudas de 6.000 a 75.000 euros, y su primera versión fue criticada por las organizaciones feministas porque priorizaba como receptor a las pareja, en caso de haberla, sobre los hijos. Esto se modificará en el trámite parlamentario.

"Anteponer como beneficiario de esta indemnización a la nueva pareja de la víctima, si existiera, por delante de los hijos o hijas de esta, es una medida que desprotege a los menores y profundiza en el riesgo de su desamparo", señala el manifiesto promovido por la Asociación de Mujeres juristas Themis, la Federación de Mujeres Progresistas, la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Fundación Mujeres y Enclave Feminista. Las entidades reconocen al mismo tiempo el avance que representa, "con carácter general", la iniciativa de la Generalitat en la senda de "reparar el daño en los casos más graves" de violencia de género.

Un portavoz de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige la vicepresidenta Mónica Oltra, de Compromís, defiende la entrega de al menos una parte de la ayuda al cónyuge o persona con quien la fallecida mantuviera una relación análoga afirmando que normalmente será quien asuma la manutención de los niños, que también pueden ser hijos suyos, además de asumir las deudas que tuvieran conjuntamente, como la hipoteca.

Las ayudas también se darán en aquellos casos en que la asesinada no sea la mujer, sino familiares u otras personas. La Consejería de Igualdad menciona el caso ocurrido en marzo en Castellón, en el que un hombre fue a casa de los padres de su expareja con intención de matarla. No la encontró a ella, pero sí a la hija, de 22 años, a la que amenazó poniéndole un cuchillo en el corazón. El abuelo salió en su defensa abalanzándose sobre el agresor, lo que permitió a la joven escapar, pero murió apuñalado. Si las ayudas no incluyen en el primer escalón de beneficiarios a la pareja de la víctima, advierte el portavoz de Igualdad y Políticas Inclusivas, en este supuesto la mujer del abuelo fallecido en Castellón no podría percibirla.

El documento firmado este martes por las entidades feministas también critica que la propuesta de la Generalitat vulnera el derecho sucesorio, "que establece la legítima de dos tercios de la herencia a favor de los hijos e hijas como herederos forzosos". La consejería responde que dicho planteamiento confunde la ayuda con la herencia. Y cree que el asunto debe enfocarse desde la perspectiva de que una agresión machista con resultado de muerte o de secuelas graves implica un fallo de la sociedad que debe indemnizarse, a la víctima o a su entorno cercano.

Gran invalidez

Las nuevas ayudas, que se tramitan en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat, están igualmente previstas para las víctimas de violencia machista cuya consecuencia sea incapacidad laboral permanente absoluta (54.000 euros) o gran invalidez (150.000). En este caso también se entregarán cuando los heridos sean familiares directos de la mujer o personas que intenten frenar la agresión.

La consejería señala que en el trámite parlamentario se buscarán fórmulas para impedir que el receptor de las ayudas pueda ser la pareja de la mujer víctima de la violencia, aunque no sea el autor de la muerte o agresión, si existen contra él denuncias o indicios suficientes de que es un maltratador. El departamento de Oltra, indica el portavoz, está elaborando en paralelo una normativa que permitirá proteger a una mujer víctima de violencia aunque esta no haya denunciado, sobre la base de informes médicos, de servicios sociales o de los Centros Mujer 24 Horas.