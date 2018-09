Ximo Puig: “La primera gran prioridad es acabar con el terrorismo machista”

Eva Bou, de 35 años de edad, víctima de la violencia machista, cuyo cadáver fue hallado el pasado viernes en su domicilio de Borriol (Castellón), ha sido recordada este martes por el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, durante su intervención en el Debate de Política General. "Cada mujer muerta, agredida, atemorizada, es un fracaso de todos. Esa es nuestra primera prioridad, acabar con el terrorismo machista", ha resaltado Puig entre los aplausos de todo el hemiciclo del Parlamento valenciano. "No se puede ser demócrata sin ser feminista. No somos feministas porque somos demócratas, somos demócratas porque somos feministas", ha señalado Puig, reiterando que el machismo solo tiene una respuesta, "la bandera de igualdad del feminismo".

El presidente ha puesto de relieve el trabajo realizado por su socia, Mònica Oltra, de Compromís, coalición con la que los socialistas gobiernan con el apoyo de Podemos. "Soy patriota de una matria en la que las mujeres de todo el mundo miren como un espacio de libertad. Una prioridad compartida, recogida en el Pacto Valencia contra la Violencia de Género y Machista que ha impulsado la vicepresidenta", ha explicado Puig resaltando que la Comunidad Valenciana es la única región europea que ha equiparado la indemnización por causa de muerte por violencia machista con la de terrorismo.

El presidente de la Generalitat, que ha anunciado que se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la primera semana de octubre, ha señalado que la Comunidad Valenciana ha recuperado su propia voz, liderando el debate del cambio del sistema de financiación. "Hemos mantenido un actitud de permanente diálogo, reivindicación y lealtad que no ha sido entendida en muchas ocasiones", ha explicado. "Hoy vuelvo a decir aquí que la cuestión territorial de España no es solo Cataluña. Se han perdido muchos años, se han roto puentes y se ha escogido la confrontación en vez de la moderación y la búsqueda de acuerdos. La respuesta tiene que ser política", ha manifestado, señalando que la crisis catalana no puede ser una excusa para paralizar las reformas territoriales que necesita España.

Puig ha destacado que el cambio de Gobierno en España ha permitido un diálogo permanente que permite avanzar, aunque "más lentamente de lo que desearía"!. La financiación autonómica es uno de los objetivos, pero no el único, ha señalado, y ha destacado que se ha llegado al acuerdo de revisar los recursos de inconstitucionalidad a leyes valencianas vigentes que había interpuesto el anterior ejecutivo de Mariano Rajoy, además de acordar la comisión bilateral para el análisis y seguimiento de la Agenda Valenciana de Infraestructuras.