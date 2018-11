‘Maltrato virtual’ contra la violencia de género

"Eres gilipollas, no sé cómo me ha podido tocar a mí alguien como tú". Un hombre sentado en una mesa te mira, te insulta, te humilla. O eso le parece a quien está viendo uno de los tres vídeos grabados con tecnología de realidad aumentada (360 grados) para incrementar las sensaciones de la vivencia. En este caso, el maltrato psicológico.

El Ministerio del Interior acaba de lanzar una campaña de realidad virtual, malos tratos virtuales contra la mujer en "situaciones muy reconocibles", para hacerlo sentir en carne propia y ajena. En un vídeo se dirige directamente hacia quien lo está mirando. En otro, se contempla una escena de maltrato juvenil, en la que un chaval fuerza a su novia a que le enseñe el teléfono hasta llegar a la agresión física. De este modo se hace hincapié en el auge del maltrato en el mundo juvenil. Y en otra grabación, atendiendo más a la violencia física, un vecino observa sin inmutarse cómo el hombre de la casa de enfrente pega brutalmente a su mujer, como si el asunto no fuese con él. "Se trata de que la inmersión nos convierta en sujetos activos de lo que vemos y nos empuje a actuar, a intervenir", explicaba Marina Rodríguez, responsable de Violencia de Género del Ministerio del Interior.

La campaña, lanzada a cinco días del 25 de noviembre (Día internacional de la lucha contra la violencia de género) desarrollada técnicamente con la colaboración de Iberdrola, tiene un lema: No mires a otro lado. Pretende hacer partícipe a toda la sociedad de la denuncia de este problema que se ha llevado la vida de 44 mujeres y cuatro niños en lo que va de año.

En estos momentos, ha recordado Rodríguez, se han registrado ya 67.000 denuncias por violencia de género —"2.000 más que el año pasado"—, hay 56.000 casos activos y sometidos a control, de los que "a día de hoy" 18 corresponden a situaciones de "riesgo extremo" (peligro de muerte para la mujer o los menores de su entorno) y casi 200 de riesgo alto.

El ministro, Fernando Grande-Marlaska, que se ha puesto las gafas de realidad virtual para vivir la experiencia en primera persona, ha destacado que "muchas veces las palabras no son suficientes" y que está en manos de las instituciones y de toda la sociedad afrontar el maltrato machista "y no mirar para otro lado". "Ha sido impactante comprobar la entidad del problema que nos involucra a todos y ante el que no caben omisiones, ni olvidos, aunque muchas veces tendemos a desviar la mirada de cosas que no nos gustan".