Al menos dos universidades ofrecen títulos basados en pseudoterapias

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha anunciado este viernes que el Consejo de Ministros da luz verde al plan para expulsar las pseudoterapias de universidades y centros sanitarios que presentó este miércoles. La decisión se produce después de que se hayan clausurado algunas titulaciones. La Universidad de Valencia culminó en septiembre la retirada de ocho cursos —cuatro másteres, un diploma y tres certificados universitarios— que contenían pseudoterapias como la acupuntura y la hipnosis. A la lista de Valencia se suman casos en Barcelona y Santiago, donde se siguen impartiendo títulos de pseudoterapias. La Asociación Círculo Escéptico, una de las más activas denunciando la infiltración de estas técnicas en la universidad, y cuyo criterio ha tenido en cuenta el Gobierno para elaborar el plan contra estas técnicas, denuncia ambos casos.

El Colegio Oficial de Enfermeros de Barcelona en colaboración con la universidad imparte un título propio de máster en "Intervenciones autónomas complementarias en las curas de enfermería", que cuesta 3.900 euros y en el que se incluyen materias como Historia del naturismo y Bases científicas de las terapias energéticas.

En la Universidad de Santiago de Compostela se imparte un máster en "Acupuntura y Moxibustión". Cuesta 4.000 euros y tiene como uno de los objetivos ofrecer "una formación completa y rigurosa en los aspectos teóricos y prácticos de la acupuntura y fundamentar científicamente su eficacia".

Ambos títulos son másteres propios, cuya planificación y ejecución compete a la universidad dentro de su autonomía. Es decir, no están sometidos a evaluación por parte de la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. La intención del ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, es que todos los títulos —oficiales y propios— del ámbito sanitario reciban el visto bueno del Instituto de Salud Carlos III, aunque en el caso de los propios, que no reciben evaluación oficial, Duque ha asegurado “que no está determinada cuál será la acción que concreten con las universidades”.

Círculo Escéptico inició en 2010 un blog para denunciar casos como estos. Y entre otros, destaca el de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, que impartía un curso de Homeopatía Veterinaria, que fue retirado tras las quejas de los estudiantes de ciencias. También se vio implicada la Universidad de Zaragoza, que instauró en 2010 la Cátedra Boiron de Homeopatía, recibida con protestas por parte de profesores y alumnos. En 2014, el claustro universitario acordó suprimirla.

Fernando Ríos, miembro de Círculo Escéptico, asegura que cuando comenzaron el blog, enseguida se dieron cuenta de que "era prácticamente imposible estar al día". Sin embargo, desde entonces, "se han producido protestas y cancelaciones de cursos de verano, y otros estudios en muchas otras universidades".